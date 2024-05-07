普丁再度就任俄羅斯總統　強調與西方持續展開對話

▲俄羅斯現任總統普丁7日在莫斯科克里姆林宮宣誓就職。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯今年3月15至17日舉行總統大選，現任總統普丁以87%的得票率壓倒性獲勝，稍早他已經抵達克里姆林宮出席總統就職儀式，繼續下一屆長達6年的任期，並將展開就職演說，包括車臣領導人卡德羅夫、游泳名將雷洛夫等人都以來賓身分抵達現場。

根據《俄羅斯衛星通訊社》，普丁宣誓就職新任總統的典禮於當地時間今（7）日中午12時（台灣時間下午5時）展開，在總統就職典禮期間，當選下一任總統的普丁必須將手放在憲法上宣誓就職，是為總統權力的象徵，而這也是普丁政治生涯當中第5次的總統就職儀式，下一屆的任期將持續至2030年。

普丁在總統就職談話中表示，「我誠摯感謝全國各地的俄羅斯人，感謝所有現在挺身而出為祖國奮戰的人，為了今天以及後代子孫，我們將自己決定俄羅斯的命運，而且只能由我們自己決定。俄羅斯並不拒絕與西方國家展開對話，選擇權在他們手中。」

總統就職典禮在30聲禮炮後宣告結束。

報導指出，俄羅斯國家杜馬（下議院）主席沃洛丁、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫、車臣共合國領導人卡德羅夫、游泳名將雷洛夫、演員席格等人皆以貴賓身分出席總統就職典禮，其他還有政府成員、總統辦公廳負責人、憲法法院法官、外交使節團等出席。