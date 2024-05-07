　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁再度就任俄羅斯總統　強調與西方持續展開對話

▲▼俄羅斯現任總統普丁7日在莫斯科克里姆林宮宣誓就職。（圖／路透）

▲俄羅斯現任總統普丁7日在莫斯科克里姆林宮宣誓就職。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯今年3月15至17日舉行總統大選，現任總統普丁以87%的得票率壓倒性獲勝，稍早他已經抵達克里姆林宮出席總統就職儀式，繼續下一屆長達6年的任期，並將展開就職演說，包括車臣領導人卡德羅夫、游泳名將雷洛夫等人都以來賓身分抵達現場。

根據《俄羅斯衛星通訊社》，普丁宣誓就職新任總統的典禮於當地時間今（7）日中午12時（台灣時間下午5時）展開，在總統就職典禮期間，當選下一任總統的普丁必須將手放在憲法上宣誓就職，是為總統權力的象徵，而這也是普丁政治生涯當中第5次的總統就職儀式，下一屆的任期將持續至2030年。

普丁在總統就職談話中表示，「我誠摯感謝全國各地的俄羅斯人，感謝所有現在挺身而出為祖國奮戰的人，為了今天以及後代子孫，我們將自己決定俄羅斯的命運，而且只能由我們自己決定。俄羅斯並不拒絕與西方國家展開對話，選擇權在他們手中。」

總統就職典禮在30聲禮炮後宣告結束。

報導指出，俄羅斯國家杜馬（下議院）主席沃洛丁、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫、車臣共合國領導人卡德羅夫、游泳名將雷洛夫、演員席格等人皆以貴賓身分出席總統就職典禮，其他還有政府成員、總統辦公廳負責人、憲法法院法官、外交使節團等出席。

ET快訊
90歲國寶級影星現身！在所有人面前演戲試鏡　影帝后都哭了
桃園某高中爆霸凌　女學生遭呼巴掌+剪頭髮
台南女騎士「超派騎法」　違規4次噴4200元
快訊／洗錢大亨郭哲敏收押禁見！　5千萬交保撤銷
明越晚越涼「溫差10度」！下波鋒面來襲雨炸全台時間點曝
家燒成廢墟！還得面臨求償　倖存妻聽見「加油」點點頭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫全裸！偷房卡手法驚悚

家中熟睡遭性侵！12歲女被收留不敢說　忍到老師發現真相才曝光

約旦國王警告拜登　不阻止以色列恐致「區域衝突」

距卸任剩不到3周！南韓國會議員「瘋狂出國考察」　遭譏是畢業旅行

瑞典不到30年搖身變「億萬富豪天堂」原因曝光　富人比例超越美國

普丁再度就任俄羅斯總統　強調與西方持續展開對話

法國名畫遭噴「MeToo」字樣　女藝術家聲稱犯案：想挑戰藝術史

川普又違反禁言令挨罰30萬　法官下最後通牒：再犯就進去關

以軍不甩美歐警告進攻拉法　歐盟外交首長：恐釀大量平民死傷

美教堂槍擊「意外卡彈」　牧師幸運逃死！槍手被逮：上帝要我幹的

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

地震！奴才急衝去抓貓　見胖橘狂嗑飯：吃飽再逃

台64小貨車急閃鬼切賓士　失控撞BMW後翻車釀1死

女乘客台鐵等車佔出入口　被勸導反嗆：關你什麼事

椿象竟在香上產卵！　網見奇景：不會燙？

李多慧應援轉頭關心賽況　見結果「趴網→露哭哭臉」

韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫全裸！偷房卡手法驚悚

家中熟睡遭性侵！12歲女被收留不敢說　忍到老師發現真相才曝光

約旦國王警告拜登　不阻止以色列恐致「區域衝突」

距卸任剩不到3周！南韓國會議員「瘋狂出國考察」　遭譏是畢業旅行

瑞典不到30年搖身變「億萬富豪天堂」原因曝光　富人比例超越美國

普丁再度就任俄羅斯總統　強調與西方持續展開對話

法國名畫遭噴「MeToo」字樣　女藝術家聲稱犯案：想挑戰藝術史

川普又違反禁言令挨罰30萬　法官下最後通牒：再犯就進去關

以軍不甩美歐警告進攻拉法　歐盟外交首長：恐釀大量平民死傷

美教堂槍擊「意外卡彈」　牧師幸運逃死！槍手被逮：上帝要我幹的

免簽延長！泰國5大最新玩法　搭郵輪賞猛男秀、空中酒吧看百萬夜景

前獅投洪心騏完成勝領新北市首闖四強　台北市大睽違16年晉級

溫馨五月天手寫表謝意　台東戶政感恩月活動開跑

百想／90歲國寶級影星現身！在所有人面前演戲試鏡　影帝后都哭了

防制改善空品展成效　台東卑南溪水覆蓋連續30個月無揚塵

豐田國中足球隊奪冠　台東縣府：持續給予選手更好訓練環境

富邦悍將大巨蛋5月主場票房開紅盤　今天開賣售出2.5萬張

桃園某校女高中生遭巴掌+剪頭髮霸凌　校方、教育局回應了

綠營打徐巧芯燒黃呂錦茹　藍北市黨部：側翼勿刻意政治操作

分析／陳水扁已是民進黨負債　特赦不會和解反而撕裂更大傷口

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

國際熱門新聞

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

日東大「清純校花」4姊妹神級美貌！網暴動

拍片要3歲兒「和爸爸說再見」　女射殺兒子自轟

下體被球擊中　11歲男童痛苦倒地「突然死亡」

新娘遭伴郎性侵　他被判鞭刑6下

快訊／拍板！　台灣旅客入境泰國免簽延長6個月

女大生退租「垃圾滿屋」內褲高高掛

日本奇案！男童畫出前世「車禍死亡圖」

排水道口驚見「60歲男裸屍」腐爛數月

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

即／協議破局　以色列數小時內將占領拉法

更多熱門

相關新聞

俄總統普丁今宣誓就職　美歐多國不出席

俄總統普丁今宣誓就職　美歐多國不出席

俄羅斯總統普丁新6年任期就職典禮將於7日登場，美國和大多數歐盟國家將抵制參加普丁的就任儀式，不過法國和歐盟部分國家仍會派代表出席。

駐韓美軍赴俄「私會女友」被抓了

駐韓美軍赴俄「私會女友」被抓了

南非住宅大樓「倒塌解體」！　53人遭活埋

南非住宅大樓「倒塌解體」！　53人遭活埋

俄國防部宣布展開「非戰略核武演習」

俄國防部宣布展開「非戰略核武演習」

俄稱前線再有斬獲　奪烏東歐舍林村

俄稱前線再有斬獲　奪烏東歐舍林村

關鍵字：

國際焦點普丁俄羅斯就職

讀者迴響

熱門新聞

小S突吐《不熙娣》搭檔換人！新人選爆是阿Ken

榔頭敲死退休師還性侵　惡男更四審逃死刑

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

山豬告別式「香蕉全程含著10元奶茶」！藏13年辛酸真相

Energy消失15年為啥能成功回歸？網公認「靠這2人」

人妻沒工作...靠ETF「月領20萬」

盲眼龍婆「2024年預言」已命中3個

中國用語「內卷」台灣怎說？一票人被難倒

丁特砸400萬批「紫布」成功率低　遊戲橘子求償二連敗

謝忻律師男友超帥長相曝光！「路邊約會摸大腿」

年輕人手機愛開「1模式」：不開很難受！

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

公認脾氣最好的3大星座！Top 1很有同情心

即／淡水裝潢行老闆殺前員工！案情大逆轉「替17歲兒頂罪」

人妻罹乳癌「腫瘤已經吃出來」！為了孩子拖2年病逝

更多

最夯影音

更多

啊 不是說放下去？豬隊友反應哭笑不得XD

美女KissCam索吻男伴　他害羞撇頭→友人助攻

孫安佐曝父母私下模樣 　媽可當隊友！爸只能是爸爸｜豈有此呂 EP211預告

ENERGY 20年再辦簽唱會擠爆了　現場大跳「E16蹲」有夠帥

昔日鬧翻！卡古淚崩送別山豬　哭到說不出話：可惜沒和好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面