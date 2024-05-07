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韓中日峰會將登場！韓媒：可能討論「中國武力犯台」等兩岸問題

▲▼中日韓。（圖／VCG）

▲ 中日韓峰會料將於5月底舉行。（圖／VCG）

文／中央社

韓中日峰會可能在5月底舉行，南韓媒體推測，除3國未來合作方向與北韓問題外，會中很有可能談論日韓兩國與中方立場差別較大的台海問題。

南韓政府雖尚未正式宣布本屆韓中日峰會舉行日期，但先前透露正就26、27日於首爾舉行的方案進行最終確認，日、中方據稱也已開始就訪韓使節團的下榻處與用車進行準備。

韓媒亞洲Asia Today報導，部分外交專家認為，隨著中國兩會與韓國國會選舉等重要政治活動落幕，現已具備就兩國關係正式展開討論的條件，在這次峰會中更有可能就中方較敏感的議題進行重點討論，包括北韓與俄羅斯愈加緊密的合作關係，以及中國可能武力犯台等兩岸問題。

也因此，中方可能更為關注日、韓兩國在「反中」傾向的台灣總統當選人賴清德520就職典禮上的表現。蔡英文總統2016年就職時，組團赴台祝賀的日本各界人士共約252人，今年初總統大選後，日本國會最大團體「日華議員懇談會」也立刻開會商議訪台事項。

韓方過去則相對低調，2016年時由5名韓國國會及黨代表組成的代表團、駐台北韓國代表部人士及韓人會、韓商會等20多人代表出席。

有鑑於中國當局就日本外務大臣上川陽子等各國政要今年初恭賀賴清德當選的言論表示不滿，大動作透過各地大使館警告各國勿支持民進黨，「干涉中國內政」。分析指出，若日、韓無法解決與中國的這些立場差異，在北韓核武因應等區域安保問題上可能也難以取得具體進展。

預定在韓中日峰會之前訪中的南韓外交部長趙兌烈與中國外交部長王毅的會面也受到外界關注。報導指出，趙兌烈曾公開表示，韓中關係確實存在矛盾因素，但「合作因素更多」，認為更應專注在累積經濟、人員交流等合作成果。

由日本、中國、南韓輪流主辦的韓中日峰會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等因素影響，已將近4年半未能舉行，本屆峰會預期將由中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅代表會談。

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