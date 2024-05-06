全球最深藍洞至少420m深！　科學家：探測器「觸不到底」

記者張方瑀／綜合報導

位於墨西哥猶加敦半島（Yucatán Peninsula）外海的Taam Ja'藍洞，被科學家證實為全球最深的藍洞，深度超過420公尺，且探測器甚至尚未到達洞穴底部。

墨西哥研究團隊在《海洋科學前線》（Frontiers in Marine Science）期刊上公布的最新研究顯示，位於墨西哥灣內的Taam Ja'藍洞是目前世界上最深的藍洞，深度超過420公尺，且由於探測器無法到達底部，因此真實深度仍未知。

研究指出，研究團隊使用了一種能測量導電性、溫度和深度（CTD）的剖面儀，該儀器被綁在一條電纜上，潛水員再將電纜放到藍洞中進行遙控。不過，研究團隊所使用的儀器僅能在深度500公尺操作，所以扣除電纜漂移的誤差，目前僅知藍洞深度至少有420公尺。

這個裝置可以測量任何水柱的物理、化學，甚至生物特性，團隊發現，Taam Ja'藍洞內可能存在許多巨大的分支洞，水的密度可能有很大的變化，其中400公尺深的水層，其溫度和鹽度條件和美國加勒比海附近的沿海珊瑚礁潟湖相似，表明Taam Ja'藍洞可能透過其他水下洞穴和佛州海域相連。

▲位於貝里斯外海、直徑達304公尺的大藍洞（Great Blue Hole）。（圖／達志影像／美聯社）



藍洞（Blue holes）常見於基岩易受侵蝕的沿海地區，當海水從裂縫中滲出、溶解礦物質時，就會形成巨大的坑洞，並隨著時間推移越變越大。目前全球已發現多個藍洞，例如位於貝里斯外海、直徑達304公尺的大藍洞（Great Blue Hole），還有位於巴哈馬的迪恩藍洞（Dean's Blue Hole）。

Taam Ja'藍洞在2021年首度被發現，當時推估深度約為275公尺；在證實Taam Ja'藍洞的深度之前，全球最深的藍洞是位於南海的三沙永樂龍洞（Dragon Hole），它的深度約為301公尺。