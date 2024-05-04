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彭博：普丁計畫5／15訪中　將與習近平會面

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情人士透露，普丁將於5月15日至16日訪問中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今年3月成功連任後，就傳出將在5月訪問中國，而最新消息指出，普丁將在7日就職典禮後，於15日至16日訪問中國，作為其連任後的首個出訪計畫。

根據《彭博社》報導，克里姆林宮消息人士透露，普丁7日將在就職典禮後，於15日至16日訪問中國，雖然日期還有可能調整，但即便如此，這仍是普丁連任就職後的首個出訪計畫。此外，普丁將於5日開始訪問法國、塞爾維亞和匈牙利，烏俄戰爭的情勢很可能是討論的重點之一。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕證實此日期，僅表示訪問時間會在適當的時間公布。北京外交部也尚未做出回應。

報導指出，俄羅斯與中國的深厚關係，讓俄羅斯順利挺過西方國家因戰爭而實施的嚴厲制裁。在石油銷售、電子產品、工業設備和汽車採購的推動下，莫斯科與北京的貿易額在2023年達到破紀錄的2400億美元，是2020年的兩倍之多。

中國海關數據顯示，儘管中俄的經濟關係日益密切，但3月份中國對俄羅斯的出口同比下降近16％。知情人士透露，普丁很可能在與中國國家主席習近平的會談中提出，加強兩國貿易額的必要性。

知情人士也說，在美國批准二級制裁後，中國國有銀行已收緊了對俄羅斯客戶融資的限制。二級制裁（secondary sanctions）意即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱使相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁。

普丁前一次訪問中國是在2023年10月，當時他於北京參加一帶一路論壇；當時習近平強調10年來，兩人會見42次，顯示中俄「鐵桿關係」，未來將持續深化經貿合作，朝向2000億美元目標前進。

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