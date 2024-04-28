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季風伴隨聖嬰現象　肯亞洪災釀76死

▲肯亞增至76死。（圖／路透）

▲肯亞增至76死。（圖／路透）

文／中央社

東非國家肯亞當局今天表示，自3月至今，季風暴雨帶來的洪災已導致76人喪生。當局警告，民眾須「做好應對更強降雨的準備」。

法新社報導，近幾週來，肯亞及其東非鄰國飽受暴雨之苦，再加上聖嬰現象（El Nino）發威，導致天氣更加極端。

肯亞政府發言人姆瓦拉（Isaac Maigua Mwaura）今天表示，山洪暴發淹沒了道路和社區，導致2萬4000個家庭、共13萬餘人流離失所，首都奈洛比（Nairobi）成為重災區。

他說，「我們深感遺憾地宣布，過去12小時內又有6人不幸喪生，（罹難）總數達到76人。」此外，洪災導致29人受傷、19人下落不明。

「奈洛比目前受到的影響最為嚴重，共有32人死亡，1萬6909個家庭流離失所。」

姆瓦拉指出，在肯亞最長的塔納河（Tana River）沿岸，七叉水力發電廠計畫（Seven Forks hydropower project）的5座水壩均已達到滿水位。

他說，「預計未來24小時內（塔納河）下游將出現大規模氾濫，建議這些地區的居民轉移到地勢較高的地區。」

季風帶來的暴雨也對鄰國坦尚尼亞造成嚴重破壞，洪水和土石流造成至少155人死亡。

在全球最貧窮國家之一蒲隆地共和國，持續數月的大雨導致約9萬6000人流離失所。

烏干達也有暴雨肆虐，導致河岸潰堤，目前已確認2人死亡，數百名村民無家可歸。

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization）3月表示，最近的聖嬰現象是有紀錄以來最強的5次之一。

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