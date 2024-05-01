徒步10公里躲砲襲！　烏克蘭98歲嬤：我挺過二戰也會挺過這次

Une mamie ukrainienne de 98 ans a parcouru 10 km à pied pour sortir de la partie occupée d'Ocheretyné.



"J'ai survécu à une autre guerre, je survivrai aussi à celle-ci. Mais cette guerre est pire que l'autre."



La police indique que Lidia Stepanivna marchait sans nourriture ni… pic.twitter.com/TWS3qzvLze — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) April 29, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭超過2年多的時間，已釀成許多人命悲劇，但一名高齡98歲的阿嬤劫後餘生，她說她靠著拄拐杖、睡地板，逃離如今被俄軍占據的地區，步行了10公里，一路走到烏軍控制的地區，「我挺過了二戰，我也會挺過這場戰爭。」

▲烏克蘭98歲阿嬤絲特帕妮芙娜徒步10公里逃過俄軍砲襲和占領。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，烏克蘭警方在社群媒體發布一段影片，畫面中的阿嬤名為絲特帕妮芙娜（Lidia Stepanivna），她說她在缺水缺糧的情況下徒步逃離俄軍，中途還跌倒許多次，是她的毅力讓她堅持下去。她從頓內茨克的歐舍林（Ocheretyne）開始走，如今該地已被俄軍占領。

絲特帕妮芙娜坐在庇護所內的床上，手仍拄著枴杖，身穿尺寸過大的外套，頭巾底下的臉堅毅無比，「我挺過了那場戰爭（第二次世界大戰），我也會挺過這場戰爭。」

絲特帕妮芙娜說，俄軍如今對烏克蘭發動的攻擊，與二戰時期完全不一樣，「到處都是失火的房屋，樹木都被連根拔起。」

烏克蘭內政部在發布於官網的聲明中指出，烏軍某日晚間發現該名婦人後，將她交由警方帶往安置撤退人員的庇護所，而執法人員正在協尋她的家屬。目前尚不清楚絲特帕妮芙娜是何時被發現的。

俄軍侵略烏克蘭戰爭進入第三年，現在仍看不見終點，並且已經成千上萬人死亡，許多烏克蘭城市和鄉村都變成了廢墟，數百萬人成了流離失所的難民。