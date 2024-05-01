示威者哥大頂樓揮巴勒斯坦國旗！　紐約數百名戰術應變警力到場

▲哥倫比亞大學示威者占領校內大樓。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國哥倫比亞大學示威群眾占領校內的漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall），並且還有一名示威者站上校園頂樓，揮舞巴勒斯坦的旗幟，底下的抗議群眾隨之鼓舞大吼。事件愈演愈亂，各方呼籲結束學校的無政府狀態，最新消息指出，紐約警局戰術反應組也出動，數百警力已增援抵達現場。

CNN報導，執法部門一名官員指出，在哥倫比亞大學校園內抗議的群眾，超過半數的人根本與大學無關，既非該校學生也非老師、教授。抗議群眾在不同抗議地點的人數不同，端看事件在哪裡發生，通常是250人到400人。

▲▼示威者帶著頭巾、口罩，不露臉。（圖／路透）



校園內遊行高喊著「解放巴勒斯坦」，30日深夜發生占領校園建築事件，多人打破漢彌爾頓大樓的窗戶，爬進建築內，數十人在入口處串起人牆高呼口號，還有人用桌椅封鎖入口。該棟大樓是古典文學系與哥倫比亞學院用建築。

隨著事件愈演愈亂，多名哥倫比亞大學校友發表一封給哥大校長沙菲克（Nemat Minouche Shafik）的公開信，要求校方必須立刻強硬起來，果斷做出有魄力的行動，「結束無政府狀態」。

▲紐約警察局戰術反應小組。（圖為22日警力集結畫面／達志影像／美聯社）



對於警方是否對校園內的示威抗議做出回應，紐約警局一度表示「目前暫無時間表」，但已經準備好隨時援助。很快地，紐約警局戰術反應組出動了數百名警力，並已經抵達位於百老匯的哥大校園外圍。

戰術反應組應對的任務通常包括市民聚集、動亂及重大事件，警員都是訓練有素的人員，並有專業設備。紐約警局指出，他們執行的對象事件也包括犯罪、抗議、槍擊及銀行搶劫等。