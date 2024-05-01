無視停火協議！　納坦雅胡態度強硬：以軍一定會進入拉法

▲以色列總理納坦雅胡執意進攻拉法。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

就在以哈停火協議進入關鍵環節，美國國務卿布林肯宣布將訪以色列、約旦之際，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）推翻官員先前所有「暫停進攻拉法」的說法，強硬表示，不論停火協議是否達成，以色列都將進入拉法，因為那裡是哈瑪斯最後的據點。

綜合外電報導，以色列指稱拉法是哈瑪斯在加薩的最後據點，納坦雅胡則明確表示，不論最終是否有停火協議，以色列都會進入拉法，「要我們在達成一切目標前停止戰爭的想法是不可能的」，「不論是否達成協議，我們都會進入拉法，並在那裡剿滅哈瑪斯，達成完全勝利。」

納坦雅胡這番話明顯是說給他民族主義掛帥的執政盟友聽的，但尚不清楚是否會因此影響與哈瑪斯的停火談判。

哈瑪斯於2023年10月7日對以色列發動大規模火箭彈、入侵突襲，殺害了1200多人，並擄走超過240名人質，其中仍有約130人至今下落不明，根據推測，超過30名人質在被俘期間死亡。然而，根據哈瑪斯掌握的衛生當局統計，以色列入侵加薩至今，已有超過3萬名巴勒斯坦人身亡。

美國白宮聲明，總統拜登28日在與納坦雅胡的通話中，重生了對拉法的明確立場，即「入侵拉法是美國的紅線」。美卿布林肯也宣布，將飛抵以色列和約旦進行訪問，但似乎仍難抵消納坦雅胡的意志。