走遍197國！旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

▲旅遊達人賓斯基擁有近396萬訂閱，其與妻子曾是來去總統府住一晚的來賓。（翻自YT畫面）

圖文／鏡週刊

美國旅遊達人網紅賓斯基（Drew Binsky）走遍全球197個國家與地區，但最近他分享自己親身經歷的恐怖故事，並指出他走過的這6個國家「差點讓我死掉」。

第6名：海地

賓斯基說，海地這國家等於是「黑道治國」，許多民眾的生活條件相當差，無水無電，但土匪到處流竄，總統也被暗殺。他也提到，自己很害怕會被綁架，一去不返，幸好在友人兼地陪的協助下，讓他完成海地之旅。

第5名：印度

賓斯基稱有次他搭乘印度長途巴士，但巴士的司機開車很猛，猛到後來車子「左翻右滾」，最後真的摔到懸崖下，他也因此受傷。幸好後來找到出路逃生，但這趟巴士行，讓賓斯基覺得真的很恐怖。

第4名：查德

賓斯基造訪非洲的查德，但發現當地人對外來人士極度不友善，除了動不動就找碴，甚至準備要對他動手。最後也是靠在地友人兼保鑣來化解，才讓賓斯基脫困。

第3名&第2名：敘利亞與葉門

賓斯基說，這兩個中東國家擁有非常美麗的沙漠風景，以及歷史遺跡，很值得造訪。但問題是，這兩個國家戰亂多、恐攻多，到處都是「讓子彈飛一會兒」。賓斯基提到，當時他造訪一個歷史景點，但在中途被朋友兼導遊叫回崗哨站，因為他所造訪的地方，正要「開打」，如果再待在現場，絕對小命不保。

第1名：俄羅斯

賓斯基稱，在烏俄戰爭爆發後，俄國邊境官員對於外來人士的檢查相當嚴格且敏感，因為他拿的是美國護照，於是遭到邊境人員懷疑是「間諜」，甚至對他進行粗暴式的盤問，並帶進小房間，這讓賓斯基感覺相當糟糕且恐怖。



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