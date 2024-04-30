神準預測40年！　美專家預言：拜登將連任總統

▲美國前總統川普雖面臨法律官司，但在最新的民調中，他仍穩定領先現任總統拜登。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

儘管美國前總統川普（Donald Trump）雖面臨法律官司，但在最新的民調中，他仍穩定領先現任總統拜登。不過，曾連續40年準確預測總統當選人的歷史專家李奇曼（Allan Lichtman）仍看好拜登會連任，並稱現階段的民調毫無參考價值。

根據《衛報》報導，美國美利堅大學（American University）歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）自從1984年的大選開始，精準預測每次總統大選的選情，包含2016年希拉蕊敗選輸給川普。

李奇曼依照其設計的「13個關鍵因素」模型來預測選情。他表示，儘管民調顯示拜登在全國範圍陷入困境，但仍有很大的機會連任，「拜登要在11月輸給川普，必須要發生很多差錯。」

「13個關鍵因素」模型主要是根據歷史因素來預期選舉結果，而非依賴民調、策略或競選活動。模型包含13個是非題，若有6個以上的問題對執政黨不利，那麼執政黨候選人將會輸掉選舉；如果對執政黨不利的問題少於6個，那麼執政黨候選人將會勝出。

李奇曼表示，有2個關鍵問題對拜登的連任大有幫助，分別是他在黨內初選中沒有遇到重要的挑戰者，以及他是現任的總統，「他們被民調迷惑了。選前6至7個月的民調，預測價值為零。」

不過他也強調，這並不意味著拜登必定會贏，有一些關鍵因素仍對川普有利，包含民主黨有第三方挑戰者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、以色列與巴勒斯坦問題，還有另外2項與經濟有關的因素也偏向川普。