抓重罪嫌犯爆槍戰！美警4殉職4傷　警察局長：任職32年最血腥1天

記者詹雅婷/綜合報導

美國北卡羅萊納州一群執法人員29日赴民宅試圖逮捕持有槍械的重罪嫌犯,警方在遭遇強大火力攻擊後回擊,雙方爆發槍戰,造成多名警力死傷,重罪嫌犯遭擊斃身亡。根據最新消息,殉職的執法人員增至4人,另外還有4人受傷,夏洛特-麥克倫堡警察局長詹寧斯稱,這是他任職32年來執法部門最血腥的一天。

▲美國多名執法人員遭槍擊,事發後大批警力趕到現場。(圖/VCG)

美聯社報導,執法人員抵達民宅後便遭遇嫌犯開槍攻擊,警方立即反擊開火,嫌犯在前院遭擊斃,沒想到當員警再次靠近民宅時,屋內再度有人朝執法人員開槍,造成部分趕來現場營救第一批警力的部分人員受傷。雙方經過3小時對峙,裝甲車撞進民宅,建築物門窗毀損,特種武器和戰術部隊(SWAT)小組進入屋內逮捕2人,並找到一把槍。目前2名被捕者正在接受問話。

▲當地警察局長表示,這是他任職32年來執法部門最血腥的一天。(圖/達志影像/美聯社)

現階段不清楚執法人員是在哪個確切時間點殉職。美國法警局稍早證實一名成員死亡,北卡羅萊納州成人矯正部門2名人員過世,夏洛特-麥克倫堡警察局員警約書亞艾耶(Joshua Eyer)送醫後不治。除了4名殉職人員,一名特遣部隊成員受傷,另外3名警力在營救員警時受傷。

BREAKING: Police confirm 8 law enforcement officers shot in Charlotte, North Carolina; three U.S. Marshals confirmed dead. pic.twitter.com/IJmzyaadLN