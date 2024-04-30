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抓重罪嫌犯爆槍戰！美警4殉職4傷　警察局長：任職32年最血腥1天

記者詹雅婷／綜合報導

美國北卡羅萊納州一群執法人員29日赴民宅試圖逮捕持有槍械的重罪嫌犯，警方在遭遇強大火力攻擊後回擊，雙方爆發槍戰，造成多名警力死傷，重罪嫌犯遭擊斃身亡。根據最新消息，殉職的執法人員增至4人，另外還有4人受傷，夏洛特-麥克倫堡警察局長詹寧斯稱，這是他任職32年來執法部門最血腥的一天。

▲▼ 美國執法人員逮捕重罪嫌犯遇襲，4人死亡、4人受傷。（圖／VCG）

▲美國多名執法人員遭槍擊，事發後大批警力趕到現場。（圖／VCG）

美聯社報導，執法人員抵達民宅後便遭遇嫌犯開槍攻擊，警方立即反擊開火，嫌犯在前院遭擊斃，沒想到當員警再次靠近民宅時，屋內再度有人朝執法人員開槍，造成部分趕來現場營救第一批警力的部分人員受傷。雙方經過3小時對峙，裝甲車撞進民宅，建築物門窗毀損，特種武器和戰術部隊（SWAT）小組進入屋內逮捕2人，並找到一把槍。目前2名被捕者正在接受問話。

▲當地警察局長表示，這是他任職32年來執法部門最血腥的一天。（圖／達志影像／美聯社）

現階段不清楚執法人員是在哪個確切時間點殉職。美國法警局稍早證實一名成員死亡，北卡羅萊納州成人矯正部門2名人員過世，夏洛特-麥克倫堡警察局員警約書亞艾耶（Joshua Eyer）送醫後不治。除了4名殉職人員，一名特遣部隊成員受傷，另外3名警力在營救員警時受傷。

夏洛特-麥克倫堡警察局長詹寧斯（Johnny Jennings）30日表示，這次情況是他任職32年來執法部門最血腥的一天，「我們今天失去幾名英雄，他們是在努力維護社區安全，對我來說，這是我遇過最悲痛的一天。」

事發當下不斷響起的槍聲驚動周邊社區居民，當地學區表示有4所學校在下午放學之前進入封鎖狀態，但隨後解除封鎖。警方則是敦促民眾遠離社區，要求居民留在家中直到警報解除為止。總統拜登稍早已聽取這起槍擊事件的簡報，並與夏洛特市長通話表示哀悼。

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