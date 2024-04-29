日本遊樂園「雲霄飛車卡高空」！18人受困　小孩驚恐爬下軌道

記者王佩翊／編譯

日本北海道留壽都村的度假村「Rusutsu Resort」29日發生遊客受困於雲霄飛車的意外，當時園內的雲霄飛車在高空中突然停止，整輛雲霄飛車就這樣卡在軌道不上不下，最終遊客只能在工作人員的引導下，徒步爬下軌道，其中還不乏有孩童，所幸並未造成人員傷亡。

根據《北海道新聞》報導，Rusutsu Resort的雲霄飛車「Loop the Loop」（ループ・ザ・ループ）29日下午發生故障，雲霄飛車在行進時，突然在第一個坡道緊急煞車，當時車上載有18名遊客。

雲霄飛車靜止不動後，工作人員連忙上前引導，而所有遊客則一一爬下軌道疏散。從下方更可以看到大人與孩童緊握一旁的扶手，慢慢爬下來，深怕一個不留神就失足摔下。

Rusutsu Resort指出，Loop the Loop是在上升的過程中緊急停止，當時車上的18個人都沒有受傷。

Rusutsu Resort表示，29日上午開園前有按照規定進行營業前檢查，但是並未發現異常。目前相關負責人正在檢查車輛，以釐清故障原因。Loop the Loop重新開放時間依舊無法確定，但園內的其他遊樂設施仍在繼續營業。

Rusutsu Resort的網站指出，Loop the Loop是日本最大的迴旋式雲霄飛車，高度46公尺，時度高達90公里，是一個前後旋轉的遊樂設施。