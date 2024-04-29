大阪市郊透天厝只要台幣513萬！　比屏東華廈還便宜

▲大阪郊區2層樓透天不到台幣520萬元。（圖／翻攝YouTube「MinatoTV」，下同）



記者張靖榕／綜合報導

日圓持續狂貶除了掀起游日風潮，在日本買房也成為話題，除了先前台灣YouTuber「Joeman」購入東京一戶全新透天厝外，香港Youtuber「大阪Andy哥」最近也介紹一間新建透天厝，共2樓，約860平方英尺（約24.16坪），價格只要2490萬日圓（約新台幣513萬元），實價登錄一查，竟然比台灣屏東市面積相近的華廈還便宜。

日圓重貶導致現在1美元可兌158日圓，是34年來最低匯率，日本就連房價看在外國人眼裡也愈來愈甜。公開資訊顯示，日本大阪府泉佐野市鶴原區一戶新建24坪2層樓透天，房價標為2490萬日圓，等於新台幣只要513萬元就能入手。

時常介紹日本關西地區房地產資訊的香港Youtuber「大阪Andy哥」，介紹這間透天厝，面積為860平方英尺（約24.16坪），室內格局3房2廳2衛，甚至還附設一個獨立停車位，而且進到室內已經有相當優質的基本裝潢，包括木質地板、冷氣空調，整體走文青風格。

生活機能與交通方面，附近便利商店和超級市場一應俱全，自行開車到大阪關西機場只要20分鐘。不過「大阪Andy哥」也提醒，非日籍的外國人若想取得日本銀行的貸款，難度非常高，若有意購買最好還是先備好全額和相關稅額等費用。

便宜優質的日本2層樓透天厝，對比台灣房價有驚人落差。根據實價登錄在台灣國境之南的屏東市公興路上，一間22.55坪的新建華廈，今年2月登錄資料為523萬元，同樣附有停車位，自駕到高雄國際機場約34分鐘。