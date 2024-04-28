他1小時「擁抱1123棵樹」呼籲環保愛地球　打破金氏世界紀錄

▲塔西魯的抱樹挑戰，打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝Instagram@guinnessworldrecords，下同。）



記者吳美依／綜合報導

29歲的塔西魯（Abubakar Tahiru）在美國阿拉巴馬州進行「60分鐘內擁抱最多樹」的挑戰，結果一共擁抱了1123棵樹木，打破金氏世界紀錄。他希望藉此挑戰，喚起人們對於環保的重視。

紐約郵報報導，塔西魯在塔斯基吉國家森林（Tuskegee National Forest）進行挑戰，他必須用雙臂「緊緊擁抱一棵樹」，但是不能重複，也不准對樹苗造成傷害，否則就會立刻取消資格，最終輕鬆穿越茂密樹林，打破了先前「60分鐘內擁抱700棵樹」的紀錄。

塔西魯來自非洲西部的迦納，正在阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）攻讀森林學碩士學位。他透露，挑戰正值穆斯林齋戒月（Ramadan），因此自己連一滴水都不能喝，使得任務更具挑戰性，「但這在某種程度上也被證明是有幫助的，因為沒有必要停下來喝水，讓我能夠從頭到尾不間斷地嘗試。」

塔西魯表示，「達成這項世界紀錄很有成就感」，他這麼做是為了提升對於環境重要性的認識，「這是一個有意義的舉動，強調樹木在我們生態系的重要性，以及環境保護的迫切性」，也希望啟發迦納的年輕人，「尤其那些像我一樣，來自沒那麼多特權的社區的年輕人……我要向他們展示，克服挑戰並且產生重大影響力，是有可能做到的。」

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