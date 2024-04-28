破紀錄！鐵達尼號「罹難首富」金懷錶　近5000萬天價落槌

▲鐵達尼號最富有乘客阿斯特四世（右）的金懷錶拍出120萬英鎊天價。（左圖／翻攝Henry Aldridge & Son；右圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號（Titanic）曾是世上最大海上船舶，1912年首航時卻撞上冰山沉沒，導致1514人罹難。時隔112年，當年最富有乘客的金懷錶在拍賣會上以120萬英鎊（約新台幣4944萬元）成交，打破歷史紀錄。

衛報報導，在英國拍賣商「Henry Aldridge & Son」27日的拍賣會上，一名美國私人蒐藏家以120萬英鎊收購了這塊金懷錶。此前，拍賣價格最高昂的鐵達尼號遺物，是船隻沉沒時正在演奏的小提琴，成交價為110萬英鎊，2013年也在這間拍賣行售出。

金懷錶的主人是德裔美國商人阿斯特四世（John Jacob Astor IV），他不僅是鐵達尼號最富有的乘客，也被認為是當時全球最有錢的人之一，淨資產大約8700萬美元，相當於現在的數十億美元。

船難發生時，阿斯特四世目送妻子登上救生艇，最後一次被目擊時，不僅穿著體面，還一邊抽菸，一邊跟其他乘客聊天。7天後，他的遺體在大西洋被打撈起來，身上尋獲這塊精美的14K金沃爾瑟姆（Waltham）懷錶。

拍賣師奧爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，鐵達尼號遺物的拍賣價格「絕對令人難以置信」，「它們不僅反映了遺物本身的重要性與稀有性，也展現出鐵達尼號故事的持久吸引力與魅力。112年後，我們仍在談論這艘船、乘客與船員……每個男人、女人和孩子都有故事可以說，遺物則在今天講述了這些故事。」