　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

破紀錄！鐵達尼號「罹難首富」金懷錶　近5000萬天價落槌

▲▼德裔美國商人阿斯特四世（John Jacob Astor IV）在鐵達尼號事故中喪生，他的金懷錶如今拍賣120萬英鎊天價。（左圖／翻攝Henry Aldridge & Son；右圖／達志影像／美聯社）

▲鐵達尼號最富有乘客阿斯特四世（右）的金懷錶拍出120萬英鎊天價。（左圖／翻攝Henry Aldridge & Son；右圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號（Titanic）曾是世上最大海上船舶，1912年首航時卻撞上冰山沉沒，導致1514人罹難。時隔112年，當年最富有乘客的金懷錶在拍賣會上以120萬英鎊（約新台幣4944萬元）成交，打破歷史紀錄。

衛報報導，在英國拍賣商「Henry Aldridge & Son」27日的拍賣會上，一名美國私人蒐藏家以120萬英鎊收購了這塊金懷錶。此前，拍賣價格最高昂的鐵達尼號遺物，是船隻沉沒時正在演奏的小提琴，成交價為110萬英鎊，2013年也在這間拍賣行售出。

金懷錶的主人是德裔美國商人阿斯特四世（John Jacob Astor IV），他不僅是鐵達尼號最富有的乘客，也被認為是當時全球最有錢的人之一，淨資產大約8700萬美元，相當於現在的數十億美元。

船難發生時，阿斯特四世目送妻子登上救生艇，最後一次被目擊時，不僅穿著體面，還一邊抽菸，一邊跟其他乘客聊天。7天後，他的遺體在大西洋被打撈起來，身上尋獲這塊精美的14K金沃爾瑟姆（Waltham）懷錶。

拍賣師奧爾德里奇（Andrew Aldridge）表示，鐵達尼號遺物的拍賣價格「絕對令人難以置信」，「它們不僅反映了遺物本身的重要性與稀有性，也展現出鐵達尼號故事的持久吸引力與魅力。112年後，我們仍在談論這艘船、乘客與船員……每個男人、女人和孩子都有故事可以說，遺物則在今天講述了這些故事。」

ET快訊
信義區上班族傻眼！　知名排骨店宣布頂讓
整形皇后罹癌三期！醫勸「3族群」照大腸鏡：很多人糞便潛血當痔
快訊／陸海關總署：將批准「符合要求」台灣文旦柚輸入
正妹經紀「上空沒穿」破尺度脫了！　釣出一票啦啦隊：太誇張
快訊／中華女團首勝！擊敗馬來西亞　有望拚分組第一
快訊／日圓現鈔「0.2093」　刷34年最甜
半夜收國家警報！氣象署主任「從床上滾下」56分鐘奔台北開記者
資生堂千金挺孕肚！　搭捷運3站沒人要讓位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

破紀錄！鐵達尼號「罹難首富」金懷錶　近5000萬天價落槌

哈瑪斯發布新影片　人質崩潰哭！被擄超過200天盼與家人團聚

BBC轉播球賽　後方男觀眾「突咬男童耳朵」！詭異畫面曝警急調查

挑戰橫跨冰雪岩石！52歲山友登約翰遜山「直墜1000英尺」死

伊拉克新法禁LGBT！同性戀判10~15年徒刑　「換妻」也觸法

美火車出軌「6車廂載丙烷」起火！　當局急發疏散令

搭經濟艙3大座位超NG！　空服員專業分析「隱藏缺點」

以色列給最後機會！達成協議就暫緩進攻拉法　哈瑪斯研究新提案

爆買→爆入學！中國人擠破頭搶進日本小學　東京1地區滿街中文

紅麴案致5死257入院！日本小林製藥：將向出現健康問題者賠償

貓咪伸毛掌輕撫小鳥　路人圍觀嗨討論XD

後座男心跳驟停重摔地 路過暖警急做CPR救回！

浪犬緊跟獨行滑雪客勇闖高山　狂走7hrs不離棄陪伴完成挑戰

法官不甩贖罪券！最高院判Toyz4年2月定讞

老翁搭公車嫌婦人動作慢　拖她下車慘摔還補一踹腳

搭電梯「門未開」以為被困　下秒路人進來男回頭嚇傻

都是半夜2點多開始搖！ 氣象署：不排除觸發其他地震

妻問「出產房先抱誰？」　尪直男答案網讚很合理XD

小阿金嘴巴太臭 媽一聞狂乾嘔：去刷牙！

凌晨6.1、5.8地震北部很有感！　氣象署曝原因

破紀錄！鐵達尼號「罹難首富」金懷錶　近5000萬天價落槌

哈瑪斯發布新影片　人質崩潰哭！被擄超過200天盼與家人團聚

BBC轉播球賽　後方男觀眾「突咬男童耳朵」！詭異畫面曝警急調查

挑戰橫跨冰雪岩石！52歲山友登約翰遜山「直墜1000英尺」死

伊拉克新法禁LGBT！同性戀判10~15年徒刑　「換妻」也觸法

美火車出軌「6車廂載丙烷」起火！　當局急發疏散令

搭經濟艙3大座位超NG！　空服員專業分析「隱藏缺點」

以色列給最後機會！達成協議就暫緩進攻拉法　哈瑪斯研究新提案

爆買→爆入學！中國人擠破頭搶進日本小學　東京1地區滿街中文

紅麴案致5死257入院！日本小林製藥：將向出現健康問題者賠償

杯子破掉氣噗噗！台中私人會館「5打1」　苦主是通緝犯

《轉生史萊姆》首次家用主機化　與角色一起建設坦派斯特聯邦國

30代女星保養術！劉品言愛逛法國藥妝、朴圭瑛多喝水肌膚超水嫩

花蓮不需要大陸送的組合屋？　藍委：對台好意應一視同仁

《咒術迴戰》每新一話就被罵！　網反論最包容之作：《獵人》

生涯21季「0次」首輪被橫掃　詹皇生死存亡戰再創史詩紀錄

陳其邁慰勉搜救犬隊　讚傳八是超跑！要Roger退休後來市府上班

快訊／陸海關總署：將批准「符合要求」台灣文旦柚輸入

BLACKPINK Rosé爆參加《歌手2024》！美大咖歌王也加盟　名單瘋傳

成功修法放寬山坡地都更解禁　王欣儀曝文山4社區將成「第一案」

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

全球首例！3女做醫美慘「感染愛滋病毒」

學生想進台積電　東大教授還建議「這家」

印尼爪哇島外海發生規模6.5地震

命運式重逢！棄嬰被警察救起　23年後到同警局上班

新幹線禁買2張票「1張讓行李坐」！原因曝

賓客炫富稱包3桌禮金　新人拆紅包傻眼

外送員留詭異字條　8.8萬人急喊：別吃

TikTok網紅家門前慘遭射殺！　影片曝光

美情報圈：普丁可能未下令殺納瓦尼

Meta員工年薪中位數出爐　超過1235萬台幣

全球最臭食物TOP10曝！冠軍是恐怖臭味核彈

顧客訂花束堅持「花到付款」　真相讓老闆哭了

柬埔寨軍事基地爆炸　20官兵喪命

蘋果爆災情！全球用戶Apple ID被強制登出「無法登入」

更多熱門

相關新聞

2024屏東第一鮪拍賣　310萬拍出

2024屏東第一鮪拍賣　310萬拍出

2024年屏東第一鮪今(21)日上午在東港漁港魚市場拍賣，為今年屏東黑鮪魚文化觀光季拉開序幕；琉球籍漁船「安穩發8號」莊光陽船長捕獲的第一鮪秤重後，由縣長周春米共同宣布重達301公斤，身長236公分。活動邀請藝人許效舜主持，在拍賣官周春米縣長還獻唱「心花開」一搭一唱的鼓吹下，最後由澎坊股份有限公司以每公斤單價1萬零300元得標，拍賣總價為3,100,300元，打破歷年紀錄。

估價約10萬！黃庭堅書法超12億天價成交

估價約10萬！黃庭堅書法超12億天價成交

北京一間皇家四合院拍賣開價20.2億 跟足球場一樣大還有地下室

北京一間皇家四合院拍賣開價20.2億 跟足球場一樣大還有地下室

2024屏東第一鮪　 21日辦拍賣會

2024屏東第一鮪　 21日辦拍賣會

投放廣告詐2億　主嫌保時捷、重機要被拍賣了

投放廣告詐2億　主嫌保時捷、重機要被拍賣了

關鍵字：

鐵達尼號金懷錶拍賣歷史紀錄遺物

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮醫師上賞鯨船離奇失蹤！今早遺體找到了

田馥甄官宣3天急轉彎！天津音樂節取消她演出

今全台變天！　「下最大」地區曝

5縣市有感！清晨規模4.4地震　最大震度4級

怕客人口紅沾衣服　NET「1警語」萬人讚：說話的藝術

女房客色誘房東　主動脫上衣求發生關係

《淚之女王》15集太震撼！觀眾不忍了　韓網即時字幕「全是髒話」

雷／《不夠善良》一主角淚領便當！

即／「強龍捲」襲擊廣州　5人死亡33傷

恐還有規模7強震？台大學者「一圖示警」：3斷層段要留意

真正含金湯匙出生！　名醫PO女嬰照：太感人

凌晨2點到機場！她聽男友1句話愣住

雷／《淚之女王》只剩一集！他出車禍大反轉　劇迷看傻眼：太離譜

這家股東會紀念品不輸中鋼！網：為何不早說

台中一中商圈男子倒臥超商門口亡！

更多

最夯影音

更多

貓咪伸毛掌輕撫小鳥　路人圍觀嗨討論XD

後座男心跳驟停重摔地 路過暖警急做CPR救回！

浪犬緊跟獨行滑雪客勇闖高山　狂走7hrs不離棄陪伴完成挑戰

法官不甩贖罪券！最高院判Toyz4年2月定讞

老翁搭公車嫌婦人動作慢　拖她下車慘摔還補一踹腳

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面