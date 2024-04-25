倫敦驚現皇家軍馬「失控狂奔」釀5傷　衝撞雙層巴士沾滿鮮血

▲英國皇家軍馬衝撞雙層巴士，擋風玻璃嚴重碎裂。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

英國倫敦市區24日驚傳5匹皇家軍馬在街頭奔走，途中衝撞雙層巴士及計程車，共有5人受傷送醫。其中一匹白馬在過程中受傷，渾身沾滿鮮血在街上奔逃的模樣被拍下，畫面令人不捨，目前馬匹已全數找回並交由獸醫照護。

綜合美聯社、每日郵報報導，英國皇家軍馬24日上午8時於白金漢宮附近進行例行演練，不料其中5匹軍馬被附近建築工地噪音驚嚇，於倫敦市中心尖峰時刻在街道上奔馳，途中衝撞一輛雙層巴士及數輛小客車，擋風玻璃嚴重碎裂。這起事件造成5人受傷送醫，其中包括3名騎馬的士兵，所幸皆沒有生命危險。

???????????? 4 people have been taken to hospital after military horses bolt through London.



The horses became loose during a "routine exercise" an army spokesperson said.



pic.twitter.com/asKZ76z9iU — Censored Men (@CensoredMen) April 24, 2024

社群平台上的影片顯示，受驚逃跑的2匹馬在倫敦街頭高速狂奔，其中一匹白馬左後腿受傷血流不止，不只渾身沾滿鮮血，更在沿途道路留下5英里長的血跡，不得不出動消防車用水管沖洗血跡斑斑的路面。倫敦警方指出，當日上午10時30分左右尋獲所有馬匹，並交由軍隊獸醫照護。

皇家騎兵團指揮官伍德華（Matt Woodward）指出，這些馬匹每天早上都會到公園和路上鍛鍊，目的是為了讓牠們適應城市的環境和噪音，以幫助牠們在遊行時保持鎮定。伍德華表示，這種事件事實上極為罕見，感謝緊急救援人員和民眾的迅速反應及合作。