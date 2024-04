倫敦驚現皇家軍馬「失控狂奔」釀5傷　衝撞雙層巴士沾滿鮮血

▲英國皇家軍馬衝撞雙層巴士,擋風玻璃嚴重碎裂。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

英國倫敦市區24日驚傳5匹皇家軍馬在街頭奔走,途中衝撞雙層巴士及計程車,共有5人受傷送醫。其中一匹白馬在過程中受傷,渾身沾滿鮮血在街上奔逃的模樣被拍下,畫面令人不捨,目前馬匹已全數找回並交由獸醫照護。

綜合美聯社、每日郵報報導,英國皇家軍馬24日上午8時於白金漢宮附近進行例行演練,不料其中5匹軍馬被附近建築工地噪音驚嚇,於倫敦市中心尖峰時刻在街道上奔馳,途中衝撞一輛雙層巴士及數輛小客車,擋風玻璃嚴重碎裂。這起事件造成5人受傷送醫,其中包括3名騎馬的士兵,所幸皆沒有生命危險。

???????????? 4 people have been taken to hospital after military horses bolt through London.



The horses became loose during a "routine exercise" an army spokesperson said.



pic.twitter.com/asKZ76z9iU