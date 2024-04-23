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這樁酒駕判無罪！他罹罕病「身體自動釀酒」　法院認證：真的沒喝

▲▼ 開車,兜風,駕駛。（圖／CFP）

▲比利時一名男子罹患「自動釀酒症候群」。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

比利時一名男子被指控「酒駕」，真相卻相當冤枉。原來，他罹患罕見的「自動釀酒症候群」（auto-brewery syndrome），身體會自動生產酒精，幸好在法律團隊的努力下，22日獲判無罪釋放。

布魯日（Bruges）法庭22日宣判，被告沒有出現酒醉症狀，酒駕罪名不成立，無罪釋放。辯護律師蓋斯奎爾（Anse Ghesquiere）指出，被告雖在釀酒廠工作，但這只是「不幸的巧合」，已獲3名醫師獨立證實罹患「自動釀酒症候群」，這種疾病全球僅20人正式確診。

比利時醫院AZ Sint-Lucas的臨床生物學家弗羅琳（Lisa Florin）也表示，「自動釀酒症候群」產生的酒精類型，與一般酒精飲料的類型相同。患者本人通常不會感覺到影響力，卻可能無法通過酒測，招致法律後果。

衛報等外媒報導，「自動釀酒症候群」又被稱為腸道發酵症候群，1970年代在日本被首次發現，是由胃部異常高濃度的酵母引起，但目前尚不清楚，酵母如何在胃部形成菌落。

儘管它極度罕見，卻不是先天性疾病，可能會因為其他腸道問題引起。如果患者出現症狀，可能與喝醉類似，例如口齒不清、步履蹣跚、喪失運動功能、暈眩與打嗝等。

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