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食物中毒不只嘔吐腹瀉！專家警告：「腦部3後遺症」恐使智力下降

▲▼肚子痛,拉肚子,腹瀉,便祕,上班族（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲食物中毒不僅會引發上吐下瀉，感染的寄生蟲很可能會留在體內一輩子。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／CTWANT

台灣近期有多起食物中毒事件傳出，各類知名連鎖餐廳都中招，甚至造成有民眾失去生命。對此，就有捷克專家指出，如果先前曾食物中毒過，可能使人後續的學習能力、記憶力等等衰退，更會增加罹患精神分裂症的風險，即使當初的症狀已經康復，也將影響其下半輩子。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）的報導，捷克查理大學（Charles University）寄生蟲學家與演化生物學家認為，曾經食物中毒的人，其學習能力降低、記憶力衰退和罹患精神分裂症的風險會更大，也就是說，一次的食物中毒經驗，就可能降低人未來的智力。

研究團隊將這項成果報告發表於捷克寄生蟲學期刊《Folia Parasilogica》上，他們重點研究了2種影響廣泛人群、能在體內存活較長時間的細菌，包括弓形蟲（Toxoplasma gondii）和萊姆病（Lyme Disease）的病原體伯氏疏螺旋體（Borrelia spp）。

報導指出，弓形蟲能夠存活於各種肉品，並在未煮熟的豬肉、羊肉、鹿肉中最常見，於受汙染的水源、染病貓咪的糞便中也找得到，美國約有24%食物中毒死亡個案就是弓形蟲引起；萊姆病則是經由壁蝨叮咬傳染，每年影響美國約47.6萬民眾。

團隊調查了7762名均齡42歲的參與者，其中有962人弓形蟲採檢陽性、1778人伯氏疏螺旋體採檢陽性，而研究結果顯示，曾因弓形蟲食物中毒者在與認知相關的「斯特魯普實驗」（Stroop test）中反應較慢、準確度也較低，表明著受測者記憶力或智力較差。

研究報告的作者表示，雖然食物中毒與這些變化是如何相互作用，仍有待進一步釐清，但研究成果顯示，感染寄生蟲將造成長期影響，縱使身體症狀已經消失，受試者記憶力仍然不佳，這代表寄生蟲會引發慢性問題，而以往已經有研究表明，食物中毒發生後的幾星期至幾個月內會出現上述風險，只是多數人並未覺察。

而在2021年對台灣800名成年人的一項研究發現，因弓形蟲而致食物中毒者，其患上失智症的風險是一般人的2.8倍。

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