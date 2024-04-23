韓小學生「露鳥猥褻」低年級女童　超噁性騷對話曝：來玩性愛遊戲

▲南韓首爾一名小學高年級男生，涉嫌露下體猥褻低年級女童。（示意圖，非本文當事人／VCG）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓首爾某公寓社區3月發生性騷擾事件，警方接獲報案稱，嫌犯疑似是一名小學高年級的男童，對著仍在就讀小學低年級的多名女童進行言語、肢體猥褻。例如，對女童說出「來玩性愛遊戲吧」、「多少錢才夠」等言論，甚至還一路跟蹤女童到公園、公寓梯廳等處並裸露生殖器。

據中央日報等南韓媒體報導，首爾九老警察局23日證實，3月15日下午曾經接獲民眾報案稱，九老區某公寓社區內一名疑似就讀小學5、6年級的男童，對著出入附近的小學低年級女童進行性騷擾。隨著相關事件被人PO上網路社群，事發公寓的居民委員會會議公告照片也被網友廣傳。

會議公告內容提到，涉案男童大白天對多名女童說出「一起來玩性愛遊戲吧」、「我會給妳錢」、「要多少錢才夠」等性騷言語後，女童們詢問他「為什麼要這樣」，結果男童竟然回答「因為其他小孩都跟媽媽一起上學所以不行，找妳們正合適」。

公告還提到，男童跟蹤一名從補習班接送車輛下車的8歲女童，並引誘她到公園遊樂場，隨後對她露出下體。受害人驚慌失措地逃到家中公寓的公共梯廳，男童繼續緊跟在後，接著對受害人說「去（沒有監視器的）樓梯間吧」並再次裸露了下體。

據報導，受害女童的父母已經向警方報案，案件被移交至首爾警察廳進行深入調查。