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悲苦單親媽為3子女下海！兒上大學知真相羞辱「髒錢」...網全怒了

馬來西亞一名人妻飽受家暴，被老公拋棄後下海養大小孩，卻被兒子看不起。（示意圖，photoAC）

▲人妻飽受家暴，被老公拋棄後下海養大小孩，卻被兒子看不起。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

單親媽媽養家辛苦，卻反被兒子看不起。馬來西亞一名男子在網上分享親身經歷，透露母親慘遭家暴，父親不僅出軌，還拋家棄子，只憑母親辛苦扛起家計，養大三名子女。然而，當他成年後考上大學，卻發現自己母親長年靠賣淫養家，讓他一時間無法接受，羞憤之下失控砸爛房間，甚至對母親極盡羞辱，事後離家出走，無視母親連環打了60通電話，依舊不肯接聽，怨懟母親出賣身體，然而母親卻不計較，還託人帶生活用品給他，讓他反省自己是否太不孝。

這名男子在社群平台X粉專「TwtWedding」分享自身經歷，透露自己母親早婚，18歲就步入婚姻，生下1個兒子、2個女兒。然而母親遇人不淑，常被老公當小孩面前性虐侍，拳腳相向。身為長子的他對母親悽慘的家暴遭遇歷歷在目，「這種地獄般的折磨」深深刻在他的腦海。

之後，父親出軌拋家棄子，還沒有給過母親贍養費，最後沒有學經歷的母親獨自扛起養家重擔，同時兼差了3份工作，還要拉下臉求助朋友，才讓一家人度過艱辛的生活，生活逐漸穩定。母親雖然忙於工作，卻對小孩從不打罵，一直是他們經濟和精神上的支柱。原PO表示自己深深地愛著母親，對她的感情勝過一切。

多年來，他從不清楚母親實際工作狀況，母親也從未提及她的工作，有時候會說她在餐廳打工，但說法總是不太一致。原PO最終發現母親竟然是靠出賣肉體賺錢，質問母親為何要從事性工作，甚至指責母親怎麼會用「髒錢」養大他們。原PO無法接受這個事實衝擊，情緒失控，大肆砸毀家中的物品，還用言語羞辱母親，質問她為何生下了自己，當下母親無言以對，只有含淚道歉，可是原PO的憤怒難以平息，選擇離家出走，暫時住在朋友家裡。

在原PO避不見面時，母親仍然持續打了60次電話給他，但他還在氣頭上，狠心不接電話，可是一想到從未見過母親如此悲傷的樣子，又使他開始回憶過去母親對待他們的用心，正是因為母親的努力，他和妹妹才能衣食無憂，而且又想到，母親從來沒有在自己身上花過錢，這讓原PO心裡開始糾結，一方面認為無法接受母親賣淫的事實，一方面又質疑自己的行為是否不孝。

貼文一出，讓許多網友紛紛抨擊原PO不孝，替母親感到不值，「她犧牲了一切來撫養你」，認為原PO反而不知感恩，且質問他：「更迫切的問題是你有家暴傾向，砸房間、打碎東西還咒罵，聽起來有點像你生父不是嗎？」不過，也有人站在原PO立場同理，認為他感到憤怒、悲傷和無助都是正常的反應，外人可能會說他不孝，但從他的角度出發，建議他應該學會控制情緒，成為家庭支柱。「回家吧，擁抱你的媽媽，告訴她可以休息了」，還有人提醒他不要重蹈自己父親的錯誤。

最後原PO回應指出，自己離家3星期，也收到很多人的來訊批評，也被自己妹妹大罵一頓，妹妹雖然不知道事情詳情，但看到房間被砸到不堪入目，發訊息大罵他，還要他說清楚目前住在哪裡。他也從妹妹口中得知母親當天還被鏡子碎片割傷腳趾，可是母親不僅沒指責他，反而用透明膠紙修復了他撕毀的海報，用膠水修好杯子，甚至幫忙購買了新鏡子。還叮囑妹妹不要對哥哥太過苛求。另外，母親也擔心他住在外面的情況，打包了生活用品託他的朋友拿給他。

對面母親這番關心，讓原PO深感羞愧，終於克服心魔，鼓起勇氣向母親道歉，母親也重新接納他，母子終於和好如初。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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