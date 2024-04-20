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特斯拉召回近4000輛Cybertruck後　馬斯克宣布延後訪問印度

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉宣布召回近4000輛Cybertruck後，馬斯克（Elon Musk）宣布延後訪問印度。（圖／路透）

文／中央社新德里20日綜合外電報導

美國科技業億萬富豪馬斯克今天宣布，由於旗下電動車大廠特斯拉「職責繁重」，他延後原定明天抵達印度的訪問行程。馬斯克此行原本規劃拜會印度總理莫迪及討論大型投資計畫。

法新社報導，特斯拉（Tesla）昨天才宣布召回近4000輛Cybertruck電動皮卡車，原因是發現油門踏板缺陷導致撞車風險增加。

馬斯克（Elon Musk）今天在自己的社群媒體平台X發文說：「令人遺憾的是，由於特斯拉職責非常繁重，我不得不延後訪問印度，但我非常期待今年晚些時候前往訪問。」

路透社10日披露馬斯克的印度之行計畫後，馬斯克在X發文寫道：「期待在印度與總理莫迪（Narendra Modi）會晤！」

▲海外傳Cybertruck車主轉售！開出比原本新車售價多3倍。（圖／翻攝自特斯拉）

▲Cybertruck發現油門踏板缺陷。（圖／翻攝自特斯拉）

路透社還曾報導，馬斯克預計在新德里宣布一項規模20億至30億美元的投資案，主要是在印度建造一廠工廠。印度政府先前宣布一項政策，如果企業在當地投資，進口汽車的高關稅將降低。

馬斯克並原定在新德里與幾家太空新創公司的高階主管會面。他計劃開始在世界上人口最多的國家印度提供他的星鏈（Starlink）衛星寬頻服務，正在等待印度政府監管部門批准。

印度昨天開始進行國會下議院選舉投票，莫迪尋求贏得歷史性的第3個任期，他與馬斯克都處於關鍵時刻。

莫迪在選戰中努力凸顯，他承諾讓印度成為全球製造業中心的政見有所進展。而特斯拉經歷股價數月來下跌及本月15日傳出全球人力將裁減至少10%後，原可利用在印度宣布的計畫來安撫投資者。

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