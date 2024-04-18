人工降雨闖禍？阿聯降75年最猛烈暴雨　杜拜機場大亂停課一周

▲杜拜降下暴雨。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

阿拉伯聯合大公國降下75年來最嚴重暴雨，16日短短12小時降下全年雨量100毫米，一名70歲男子駕車外出被洪水沖走死亡，杜拜機場淹大水，航班取消，學校關閉至少1周。淹水災情也讓外界開始懷疑這場暴雨是否存在人為因素，因為阿拉伯聯合大公國有使用「人工降雨」（cloud seeding）技術。

▲▼杜拜機場停機坪大淹水，交通大亂，大量旅客滯留。（圖／路透）

阿拉伯聯合大公國國家氣象中心已表示，這場大雨並非因人工降雨造成。CNN指出，即便人工降雨計畫的飛機真的抓準時機升空執行任務，也極不可能產生比自然降雨量更多的降雨，且暴雨影響範圍擴及阿拉伯聯合大公國、阿曼等國家，遠超出使用人工降雨的地區。

什麼是人工降雨

人工降雨是一種天氣改造的概念，試著讓雲製造出更多的雨或雪。雲滴並非自發形成，濕氣需要有東西才能凝結，猶如熱天在杯子側面形成的水珠一樣，在雲中間的雲凝結核就是濕氣可以依附的微小顆粒。

人工降雨就是把更多這些顆粒添加到空中，透過飛機穿越現有雲層，提供碘化銀等微小顆粒，藉此創造出更多的水，一旦足夠多的水滴結合，就會變重並以雨或雪的形式落至地面。

人工降雨有用？

確認人工降雨對降水的影響是非常困難的，針對其有效性進行量化的實驗與嘗試充滿挑戰。加州大學洛杉磯分校氣候科學家斯溫（Daniel Swain）指出，「你怎麼知道因為人工降雨最終帶來的降水量是多少？或者如果沒有人工降雨會有多少降雨量？」

過去已經有研究人員試過。依據2020年發表在《美國國家科學院院刊》的一項研究，進行人工降雨實驗產生的降雨量可能比自然降雨多出10%水量。但科學界仍對此存疑。

人工降雨可能造成的危害？

人工降雨可被視為是提供需要地區更多水的解決方案，但這也可能會讓其他地區變得更乾燥。斯溫直言，「當你在做人工降雨的時候，實際上就等同從別人那裡偷水」，若水在某個地點從雲層中落下之後，雲層順風抵達其他地方的時候，相較之下會更乾燥。