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社會 社會焦點 保障人權

國道彰化段客運路肩接駁被撞　肇事駕駛精神不濟...開到台南才發現

▲▼ 。（圖／民眾提供）

車禍導致郭男車輛的棚架掉落現場。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、白珈陽／彰化報導

國道1號員林段昨（27）日晚間發生一起交通事故，1名郭姓貨車駕駛行經國道1號南向211公里處時，不慎擦撞停靠路肩、正在接駁乘客的2輛客運，客運內共計30名乘客，幸無人受傷。貨車棚架掉落現場，但郭男並未停車直接駛離，直至開到台南才驚覺棚架不見了，主動致電國道警察。

國道警察第三大隊表示，昨晚8時30分接獲報案，稱有1輛客運因故障，停在國道1號南向211公里路肩，同公司一輛大客車前往接駁時，2輛客運突遭到不明車輛擦撞，造成2客運車損，所幸2客運內30名乘客無人受傷。

警方到場發現現場遺留貨車棚架，但因天候影響，客運行車記錄器未錄及清晰車牌。

調查過程中，警方接獲1名郭姓男子（57歲）來電，稱他駕駛的硬頂棚式大貨車，疑似在彰化員林一帶掉落車身棚架零件，但他沒有停留現場，已駛至台南路段。

警方查詢郭男身份及車輛車號，比對現場的棚架，確認郭男車輛即為肇事車輛，立即通知郭男到案說明，初步了解，疑似因精神不濟釀禍。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方比對郭男車輛及事故現場掉落棚架，確認肇事者為郭男。（圖／民眾提供）

國道警指出，依道交條例第62條規定，汽車駕駛人開車肇事，無人受傷或死亡而未依規處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣駕駛執照1至3月。警方呼籲，用路人發生事故請依規定報案，並依據警方指引處置。

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