「無骨雞翅」可含骨頭？　美俄亥俄州法院裁定：這是常識

▲ 美國一名男子在吃下「無骨雞翅」後，卻遭骨頭刺傷食道引起感染。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國俄亥俄州一名男子在連鎖餐廳點了一份標著「無骨雞翅」的餐點，吞下後卻覺得咽喉有異物，沒想到3天後開始發燒，送醫檢查竟發現是一根細長的骨頭刺穿食道。而在日前，當地最高法院裁定認為，就算是「無骨雞翅」，但雞肉中含有骨頭是常識。

根據外媒《美聯社》、《全國公共廣播電台》（NPR）的報導，事發當時，伯克海默（Michael Berkheimer）與妻子、朋友一同在連鎖餐廳吃飯，他點了份無骨雞翅配帕瑪森大蒜醬，吞嚥時喉嚨有異物感，不料在3天過後，伯克海默卻開始發燒且無法進食，經檢查竟發現是食道被細長的骨頭撕裂，才會引起感染。

伯克海默後來提告這間餐廳，認為所謂「無骨雞翅」應該是無骨、無皮的肉塊，但業者沒有特別警告他「含有骨頭」，還點名了雞肉供應商和生產雞肉的農場，指控所有人都有過失。

俄亥俄州最高法院在當地時間25日進行裁決，陪審團以4票否決、3票贊成的結果認定，「無骨雞翅」指的是一種烹飪方式，而雞肉中含有骨頭是常識，伯克海默在食用時本就應該保持警惕。

大法官德特斯（Joseph T. Deters）依照多數派的意見指出，「如果在菜單上看到『無骨雞翅』，消費者不會真的相信餐廳能保證沒有骨頭……就像雞柳條（Chicken finger）一樣，就常識而言，沒有人會認為是真的吃『雞的手指』」。

不過，持反對意見的法官則直言，德特斯的推論是「完全胡言亂語」，並且應該允許陪審團來確定餐廳在提供食物時是否有疏忽。

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