45歲女老師「揪17歲高中生」深夜全裸車震　綠帽老公爆是美軍高官

▲美國45歲女子艾琳(Erin Ward)擔任高中教師,與17歲高中生發生婚外性行為,被捕後拍攝的嫌犯檔案照判若兩人。(圖/翻攝自道格拉斯郡治安官部門、X)

記者張寧倢/編譯

美國內布拉斯加州45歲已婚女教師艾琳(Erin Ward)與一名17歲男高中生在汽車後座發生性行為,她被發現時已是裸體狀態,且艾琳還被另一人指控性侵重罪。然而,外媒進一步揭露,她的丈夫是美國國防部戰略司令部資歷近20年的資深軍官,才剛升官2個月,她就背叛婚姻,偷吃年紀小她28歲的高中生。

根據紐約郵報報導,艾琳13日凌晨3時將車停在一條死巷內,和一名17歲少年在後座發生性關係,警方接獲可疑車輛報案後抵達現場,只見她脫到全裸,少年急忙跑到駕駛座開車逃逸,但經過2個街區後就撞車,少年下車自行逃跑,只留下還在後座穿衣服的艾琳。

不過每日郵報揭露,艾琳已婚,而且對象來頭不小,她的丈夫竟然是在美軍戰略司令部有近20年資歷的高階軍官道格·沃德(Doug Ward)。據社群帳號的資料顯示,道格·沃德2005年開始任職,今年2月剛獲晉升為指揮官行動小組的副主任,目前還在密蘇里州立大學攻讀國防戰略研究博士學位。

▲外媒曝光,艾琳丈夫是美軍戰略司令部資深官員道格·沃德(Doug Ward)。(圖/翻攝自道格拉斯郡治安官部門、X)

沒想到,道格·沃德和老婆艾琳雖然育有3名子女,但他們的感情關係似乎並不和睦。

艾琳被捕後,很快就坦承與17歲少年發生不當性關係,且承認是她任教的其中一所高中的學生。由於少年年齡已經超過內布拉斯加州的法定性交年齡16歲,讓艾琳逃過了性侵未成年人的指控,但還有另一名學校員工對她提出性侵重罪的指控,未來她恐怕是官司纏身。

NEW: The woman who was found naked in a car with her student, is married to Department of Defense commander William Ward.



Erin Ward was charged with felony s*xual abuse for hooking up with a teen in her husband's car.



Her husband 'Doug' Ward is a high ranking government… pic.twitter.com/mOYb7WCddK