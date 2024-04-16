45歲女老師「揪17歲高中生」深夜全裸車震　綠帽老公爆是美軍高官

▲美國45歲女子艾琳（Erin Ward）擔任高中教師，與17歲高中生發生婚外性行為，被捕後拍攝的嫌犯檔案照判若兩人。（圖／翻攝自道格拉斯郡治安官部門、X）

記者張寧倢／編譯

美國內布拉斯加州45歲已婚女教師艾琳（Erin Ward）與一名17歲男高中生在汽車後座發生性行為，她被發現時已是裸體狀態，且艾琳還被另一人指控性侵重罪。然而，外媒進一步揭露，她的丈夫是美國國防部戰略司令部資歷近20年的資深軍官，才剛升官2個月，她就背叛婚姻，偷吃年紀小她28歲的高中生。

根據紐約郵報報導，艾琳13日凌晨3時將車停在一條死巷內，和一名17歲少年在後座發生性關係，警方接獲可疑車輛報案後抵達現場，只見她脫到全裸，少年急忙跑到駕駛座開車逃逸，但經過2個街區後就撞車，少年下車自行逃跑，只留下還在後座穿衣服的艾琳。

不過每日郵報揭露，艾琳已婚，而且對象來頭不小，她的丈夫竟然是在美軍戰略司令部有近20年資歷的高階軍官道格·沃德（Doug Ward）。據社群帳號的資料顯示，道格·沃德2005年開始任職，今年2月剛獲晉升為指揮官行動小組的副主任，目前還在密蘇里州立大學攻讀國防戰略研究博士學位。

▲外媒曝光，艾琳丈夫是美軍戰略司令部資深官員道格·沃德（Doug Ward）。（圖／翻攝自道格拉斯郡治安官部門、X）

沒想到，道格·沃德和老婆艾琳雖然育有3名子女，但他們的感情關係似乎並不和睦。

艾琳被捕後，很快就坦承與17歲少年發生不當性關係，且承認是她任教的其中一所高中的學生。由於少年年齡已經超過內布拉斯加州的法定性交年齡16歲，讓艾琳逃過了性侵未成年人的指控，但還有另一名學校員工對她提出性侵重罪的指控，未來她恐怕是官司纏身。