190具屍體放著腐爛！葬儀社「水泥冒充骨灰」　還詐領3千萬救濟金

▲受害家屬拿到的「骨灰」其實是水泥灰。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州一間葬儀社去年10月被發現不當保存遺體，警方在其建築物中找出190具早已腐爛的遺體。最新調查指出，經營該葬儀社的夫妻將死者親屬的金錢挪作他用，甚至將水泥灰假冒成骨灰交還給親屬，還將高達90萬美元的政府疫情救濟金拿去購買豪車、做整容手術，如今可能面臨至少20年的監禁。

根據《美聯社》報導，霍爾福德（Jon Hallford）和妻子凱莉（Carie Hallford）在科羅拉多州經營「回歸自然葬儀社」（Return to Nature Funeral Home），主打使用可生物分解的棺材、裹屍布或是什麼都不使用，其中「天然安葬」形式的收費為1895美元（約台幣6萬元）。

▲霍爾福德（Jon Hallford）和妻子凱莉（Carie Hallford）。（圖／達志影像／美聯社）



沒想到兩人根本沒有妥善處理遺體，而是將遺體棄置在一棟充滿蛆蟲和蒼蠅的骯髒建築內，任憑其腐爛，直到當地居民聞到惡臭報警，這起事件才曝了光。

警方在該棟建築找到190具遺體，調查發現夫妻2人向死者親屬收取總計超過13萬美元（約台幣423萬元）的殯葬費用卻從未履行服務，兩人還假裝將遺體火化，再用水泥碎屑假冒骨灰交還給家屬。

據調查，霍爾福德早在2020年就已經擔心自己會被逮捕，所以曾建議將遺體集中到坑洞中，使用腐蝕液體或火焚燒處理。檢察官發現霍爾福德曾在手機簡訊中提到「我唯一在乎的就是不要讓我們被抓進監獄」。

▲警方從「回歸自然葬儀社」內的一棟建築找到190具腐爛的屍體。（圖／達志影像／美聯社）



此外，霍爾福德夫婦還被指控在2020年3月至2021年10月期間詐領政府3筆新冠疫情救濟貸款，將獲得的90萬美元（約台幣2950萬元）用於私人消費，包括購買2輛總價12萬美元的名車、加密貨幣和名牌包，甚至還跑去做整形手術。

其中受害家屬威爾遜（Tanya Wilson）悲慟表示，她當初將母親的「骨灰」灑進夏威夷的大海中，如今卻被告知那不是她母親的骨灰，調查單位在190具腐爛的遺體中找到她的母親，「我完全無法冷靜處理這件事。」

如今他們面臨190項虐待屍體罪、5項盜竊罪、4項洗錢罪和超過50項偽造文書罪，如果罪名成立，僅15項聯邦罪名就可能讓他們面臨20年的監禁和25萬美元（約台幣820萬元）的罰款。