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台女「乘電動輪椅」遭樂桃拒登機！　日國土交通省下令各航空改進

▲▼樂桃航空。（圖／取自樂桃航空臉書）

▲ 林君潔在沖繩那霸機場遭樂桃拒絕登機，圖非事發班機。（圖／取自樂桃航空臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣罕病女子林君潔原定5日從沖繩搭乘樂桃航空班機返台，提前申請帶電動輪椅登機，卻被航空公司以電池不符規定為由拒絕，指控遭到歧視，日本國土交通省對此已於15日通知各大航空公司要求改進。

綜合NHK及《琉球新報》，43歲女子林君潔罹患罕見疾病成骨不全症，須倚靠輪椅行動，1日搭乘其他航空公司班機前往沖繩，回程選擇搭乘樂桃，而樂桃要求電動輪椅須符合「電池可目視」的條件，但她的電動輪椅電池為密封式，因此也事先寄送詳載輪椅及電池型號的說明書給航空公司。

然而，林女5日仍在登機門被以「電池無法目視」為由拒絕登機。樂桃人員說明，這是根據公司內部規定做出的判斷，當下向她致歉並承擔機票費用，讓她改搭其他航空公司班機於隔日返台。

林女指控，她曾搭乘各家航空到各個國家，卻是第一次因電池問題被拒絕登機，對樂桃作法感到震驚。日本身障團體「DPI日本會議」接獲林女陳情後也召開記者會指出，美國航空公司僅會確認電池相關文件，但在日本登機門須經過多次目視檢查，「這是歧視性的作法」。

樂桃官網上申請帶電動輪椅上機的表格中，有注意事項寫道，若電池必須使用工具才能打開便無法登機。樂桃對此受訪說明，這條注意事項是為提醒乘客，電池必須可目視才可搭機，但由於標示不清造成麻煩，暗示將修改文字，但公司方針不變。

然而，日本國土交通省於15日對此通知各家航空公司，《航空法》並未要求必須確認電池實體，旅客也可透過書面或口頭方式說明電池類型。

國土交通大臣齊藤鐵夫16日也在內閣會議後的記者會上說明，當局從身障者的角度出發，合理考量確認電池及引導旅客的方式，以這起事件為基礎進行必要的指導。樂桃對此則回應，將依據國交省的通知檢討相關應對措施。

►台女「坐電動輪椅」在沖繩遭拒登機！　控樂桃航空歧視

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