巴黎奧運聖火點燃！　首位火炬手是「划船金牌」

▲希臘划船金牌選手恩托斯科斯（Stefanos Ntouskos）成為首位火炬手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴黎奧運開幕在即，傳統的奧運聖火儀式於16日在希臘奧林匹亞盛大展開。希臘划船金牌選手恩托斯科斯（Stefanos Ntouskos）成為首位火炬手，正式開啟了長達數千公里、涵蓋1萬名火炬手的聖火傳遞旅程，最終將抵達7月26日的巴黎奧運開幕聖火台。

由於2020東京奧運因疫情延期至2021年舉辦，使得巴黎奧運的準備似乎來得特別迅速。恩托斯科斯從打扮演女祭司的希臘演員瑪麗米娜（Mary Mina）手中接過聖火後，傳遞給第二位火炬手、法國游泳奧運獎牌得主馬諾杜（Laure Manaudou）。接下來，歐盟副主席席納斯（Margaritis Schinas）將接過火炬，繼續這個盛大的傳火儀式。

▲▼恩托斯科斯將聖火傳遞給第二位火炬手、法國游泳奧運獎牌得主馬諾杜（Laure Manaudou）。（圖／路透）



在接受CNN訪問時，恩托斯科斯表示，他對於能成為首位火炬手感到極大的榮耀。他說，作為一名希臘人，從小就看著傳聖火的畫面長大，如今他接下的聖火將一路傳到巴黎，讓他感到不可置信，雖然對於即將參加的奧運賽事有些焦慮，但也非常興奮。

聖火在希臘的傳遞將持續11天，途經5000公里，由600名火炬手接力傳遞，終點將在雅典市中心的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium），這也是1896年首屆奧運會的遺址。

4月27日，聖火將搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）啟程前往法國，預計於5月8日抵達法國南部港口馬賽（Marseille）。

隨後，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越400個城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。

巴黎奧運結束後，聖火將繼續照亮8月28日至9月8日的帕運會。屆時，將有1000名火炬手在巴黎境內的50個城鎮接力傳遞聖火，象徵著奧運精神的延續。