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南韓「世越號」船難10周年！痛失304條人命　沉沒原因至今未查出

▲▼南韓渡輪「世越號」2014年4月16日在珍島海域傾覆，多達304人不幸罹難。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓載客渡輪「世越號」2014年4月16日在珍島海域傾覆，救援隊的船隻和漁船在附近搜尋失蹤乘客。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓2014年4月16日發生「世越號」事件，造成304人不幸罹難，其中包含京畿道安山市檀園高中的250名學生與11名教師。如今世越號沉沒事故已滿10周年，沉船的原因至今仍未查明，罹難者家屬、倖存者與南韓國民將不會忘卻當年慘痛的災難。

十年前的今天，世越號客輪載著300多名準備前往濟州島校外教學的檀園高中師生與其他市民，卻在全羅南道珍島海域翻覆沉沒，歷時209天搜索，一具具遺體被打撈上岸，最終確認包含5名失蹤者在內，共有304人死亡，成為韓國自1970年來最嚴重的船難，後續效應也影響了時任總統朴槿惠2016年遭彈劾下台一事。

根據韓聯社報導，儘管慘案發生後南韓人民強烈要求查明真相，但至今仍就連最根本的船體觸礁原因都沒有找出答案，為何乘客被要求待在船艙而不是上甲板，海警為何反應緩慢又救援不利，都留下諸多疑點。

南韓世越號打撈。（圖／路透社）

▲南韓2017年打撈世越號殘骸。（資料照／路透）

世越號事件發生205天後，南韓政府在2014年11月依國會通過的《世越號特別法》成立了特別調查委員會，但在朴槿惠府方高層人士組織性的妨礙下，僅召開3次公開聽證會審問海警等究責對象，還原事故當下情況後就解散。

2017年3月成立「世越號船體調查委員會」，2018年3月又成立「4.16世越號慘案特別調查委員會」，但對於輪船為何沉沒的根本問題，委員會皆以可能是船體內部存在問題，也不排除是外力衝擊導致，留下了開放性的模糊結論。

世越號成功抬出水面，罹難者家屬心情複雜。（圖／路透社）

▲世越號成功抬出水面，罹難者家屬心情複雜。（資料照／路透）

南韓檢察廳2019年11月成立的「世越號事故特別調查小組」在經過1年2個月的調查後，於2021年1月宣布大部分嫌疑無罪結案。2021年5月檢方再次指派特別檢察官（類似台灣特偵組）針對海軍與海警是否造假或掉包世越號黑盒子、監視器畫面等犯罪疑慮進行相關調查，但特檢最終認為並無證據或嫌疑。

儘管世越號船長李俊錫依殺人罪被判處無期徒刑，14名船員、海運公司人士、前木浦海警123巡邏艇艇長金慶日等人也被判處不同程度的實刑，但罹難者家屬與聲援團體仍在異口同聲地呼籲政府，應該徹底查明船隻沉沒與救援失敗的原因，並且敦促當局公布更多未公開的資料以進行追加調查。

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