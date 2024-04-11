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俄軍夜間猛轟「鎖定烏克蘭電力設施」　至少20萬人斷電

▲▼2024年4月初，烏克蘭工人出現在被俄軍轟炸的火力發電廠內。（圖／路透）

▲4月8日，烏克蘭工人在遭俄軍轟炸的火力發電廠內活動。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭表示，俄羅斯11日晚間針對該國5地區發動大規模空襲，導致一系列電力設施遭到破壞，東北部哈爾科夫（Kharkiv）20萬人被迫斷電，已經深陷困境的能源系統，如今面臨更龐大壓力。

烏克蘭表示，俄軍這次一共動員82枚飛彈與無人機，儘管該國防空系統擊落其中18枚飛彈與39架無人機，但從靠近波蘭邊境的利維夫（Lviv）到東北部的哈爾科夫，仍有大量電力設施受損。與俄羅斯接壤的哈爾科夫已經長期實施輪流斷電，總統幕僚庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，這次攻擊導致當地20萬人被迫斷電。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）的變電站與發電設施在敖德薩（Odesa）、哈爾科夫、札波羅熱（Zaporizhzhia）、利維夫與基輔都遭破壞。烏克蘭民營電力公司DTEK已於3月底的攻擊中失去80%發電能力，這次又有2座發電廠遇襲。烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）2座天然氣地下貯存設施也被攻擊，但目前仍在運作中。

▲▼2024年4月初，烏克蘭工人出現在被俄軍轟炸的火力發電廠內。（圖／路透）

路透社報導，自從俄羅斯3月再次對烏克蘭能源系統發動長程空襲以來，基輔對於西方提供防空物資的呼籲，已經變得越來越絕望。這些攻擊影響火力發電廠與水力發電廠，如今又引發人們對於能源系統恢復力的擔憂。

如今關鍵西方援助放緩，美國重大援助計畫也被國會共和黨人擱置數月。烏克蘭警告，若俄羅斯保持攻擊力道，該國很可能耗盡防空力量，現在就已經被迫要做出「該防衛什麼」的艱難決定。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，俄羅斯在這次夜間襲擊使用的6枚彈道飛彈，可於幾分鐘內擊中目標，並且更難被擊落，這就是為什麼需要美製愛國者防空系統。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）也說，光是哈爾科夫就有10枚飛彈擊中關鍵基礎設施，「烏克蘭的局勢非常危急，沒有時間可以浪費了。」

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