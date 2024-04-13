旅遊聖經介紹「台灣21項不為人知事實」　網友大讚：我愛台灣

▲圖為台北101。（圖／記者賴志昶攝）

記者詹雅婷／綜合報導

外國旅遊網站「旅遊聖經」（The Travel Bible）4月透過臉書介紹台灣，以「關於台灣21項你不知道的事實」為題，從台灣地理人文語言講起，不只擁有珍奶、臭豆腐、牛肉麵等知名美食，也是蘭花主要出口國，便利商店密度高，針對頻繁發生的地震發展出先進地震工程與公共安全措施來應對，同時也是世界最大合約晶片製造商台積電（TSMC）的所在地。

貼文開頭第一項從台灣地理位置切入來介紹，台灣大小與美國馬里蘭州或是比利時差不多，位在中國東南沿海，中間隔著台灣海峽，早在16世紀就被葡萄牙人給予「福爾摩沙」的美名。不只如此，台灣也是南島語系原住民的家園，至少有16個公認部落，每個部落都擁有獨特語言、文化及傳統。

貼文指出，台北故宮博物院是世界上收藏中國古代文物和藝術品最多的博物館之一，當中許多文物是在戰爭期間轉移至台灣，首都台北擁有繁華夜市與標誌性的台北101摩天大樓，台北101在2004年至2010年間是全球最高建築物。全台便利超商密度相當高，尤其以7-Eleven、全家最為普遍，提供服務範圍廣泛，且台灣美食也很多樣，牛肉麵、珍珠奶茶、臭豆腐都相當受歡迎。台灣漫畫（manhua）也有一群忠實追隨者，以獨特風格和故事為全球動漫文化做出貢獻。

在科技環境方面，台灣是世界上半導體與科技產品領先生產國，擁有世界最大合約晶片製造商台積電（TSMC），在資源回收和廢棄物管理方面領先各國。除此之外，由於台灣地處太平洋火環帶，經常發生地震，台灣開發出先進地震工程和公共安全措施來應對，健保制度也在國際社會上受到高度讚譽。

至於旅遊景點，南投縣日月潭湖畔景色、太魯閣峽谷雄偉地形、澎湖群島玄武岩都相當有名，台灣也是世界上慶祝元宵節的地方之一，特別是在平溪鎮，人們會放天燈。台灣是自行車主要生產地，擁有自行車道，也是蘭花主要出口國，農業研究與創新讓台灣成為蘭花栽培育種的佼佼者。另外，台灣也擁有廣泛的大眾交通運輸系統，包括連接西部各主要城市的台灣高鐵。

貼文也提到，台灣1996年舉行首次總統直選，朝民主邁出重要一步，金門、馬祖相較於台灣本島，距離中國大陸更近，顯現出台灣與中國大陸之間的負責歷史與地緣政治關係。

旅遊聖經的這則介紹台灣發文吸引不少網友討論，至今已有超過2.6萬人按讚，超過7900次分享，留言數衝破1800則。許多網友提到，「我很驕傲來到台灣，從事12年的工作」、「我已經在台灣工作一年半，他們是世界上最友善的國家，我愛台灣」、「同意健保制度超棒」、「大多數日本人對台灣和台灣人的印象都很好，台灣人和日本人很親近，甚至年輕人還能說一口流利日語，也許台灣人比起其他國家更愛日本」。