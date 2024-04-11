貓貓墜井！印度一家5人想救貓　一個個往下跳全數喪命

▲印度一家人為了救貓，一個接一個跳入井中，全數喪命。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦瓦卡迪村（Vakadi）一家人9日為了救寵物貓，家庭成員一個接著一個跳入井之中，沒想到最終相繼身亡。外傳5名死者生前曾大聲抱怨呼吸困難，當局懷疑5名死者是因吸入井裡面的有毒氣體失去意識，警方已介入調查。

今日印度、印度時報等報導，凱爾（Kale）一家的貓9日傍晚約5時左右墜落這座用來存放動物糞便的井，家中一名成員先進入井救貓之後，其他4人也跟著進入，但最終受困井中。在5人全部入內之後，第6人也加入救援行動，由於腰上繫著繩索，所以成功獲救奇蹟活了下來，最先進入的5人全數喪命。

9日晚間11時左右，救援人員從汙泥中拉出一具遺體，其餘4具遺體後來也被拉出。

死者年齡介於28歲至65歲之間，包括65歲的馬尼克（Manik Kale）、馬尼克36歲兒子桑迪普（Sandeep）、53歲的阿尼爾（Anil Kale）、阿尼爾28歲兒子巴布魯（Bablu）、36歲的巴巴薩賀布（Babasaheb Gaikwad）。唯一倖存者是35歲的維賈依（Vijay Manik Kale），獲救後送往醫院接受治療，目前情況穩定。

當地媒體稱村子裡有人聽到這家人抱怨呼吸困難的喊叫聲。當局懷疑5名死者是因為聞到井內動物糞便散發出的有毒氣體失去意識，警方已介入調查此案。