美日峰會強調台海穩定　願持續與中國對話

▲日本首相岸田文雄（左）、美國總統拜登（右）。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登今天與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，兩人表示將加強美日同盟，反對單方面改變現狀，及維持台海和平穩定的重要性，將持續與中國對話，呼籲中國成為負責任大國。

拜登（Joe Biden）今天在白宮南草坪正式歡迎到美國國是訪問的岸田文雄，兩人隨後召開高峰會，並共同舉行記者會。兩人都提到維持台海和平穩定的重要性。

拜登在致詞時稱讚岸田文雄，特別提出他譴責俄羅斯殘暴入侵烏克蘭、在聯合國安理會力推防止核武擴張議題、與美國站在一起、堅定維護南海的航行自由以及台海的和平與穩定，也勇敢從多面向推進日韓關係。

岸田文雄致詞表示，他與拜登同感強化美日聯盟嚇阻能力、強化與盟友因應各種挑戰能力的「急迫性」，兩國必須增強安全、防禦合作，提升美軍和自衛隊的協同作戰能力，包括改善各自的指揮機制，細節將在美日2加2會談討論。

岸田文雄說，這些挑戰包括試圖以武力或威嚇力單方面改變現狀，「不論在哪，這絕對是不可接受的」，「我們會透過與盟友或理念相近國家的合作，做出堅決回應」。

他接著提到，他與拜登都支持美、日將密切合作，繼續應對與中國有關的挑戰。在許多共同面臨的議題上，會與中國對話、合作，這是很重要的。同時，他們也強調確保台海和平穩定的重要性，兩岸議題必須透過和平方式解決。

在會後的聯合聲明中，他們強調，對台灣的基本立場保持不變，重申維持台海兩岸和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

有媒體提問，美、日強化同盟是否會讓中國更展現威脅性？

對此，岸田文雄說，他曾一再表示，日本對中國的政策，是全面性促進與中國的互惠戰略關係，且透過雙方的努力，建立具有建設性、穩定的兩國關係，這一直是他堅持的立場，也將繼續在各個層面尋求與中國密切溝通。

他並表示，會與美國持續呼籲中國履行大國的責任。

拜登指出，他最近與中國國家主席習近平通電話，雙方同意繼續維持溝通管道，這是降低誤會的最好方式。

拜登也強調，美日聯盟是「防衛」性質的聯盟。他與岸田文雄討論加強雙邊合作，完全是為了提升防衛與因應準備能力，「不是針對任何國家」，也不是對區域的威脅，與衝突完全無關，而是要恢復區域的穩定。