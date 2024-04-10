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日本政府推動AI　日經：微軟將投資930億建置日本資料中心

▲▼微軟。（圖／路透）

▲微軟總裁史密斯：將投資930億元建置日本資料中心。（圖／路透，下同）

文／中央社

全球軟體巨擘微軟總裁史密斯接受日經亞洲專訪時表示，微軟為回應日本政府推動增進人工智慧（AI）運算能力的努力，將於2025年以前投資29億美元（約新台幣930億元）建置日本資料中心，創下微軟在日本的最大投資金額。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，微軟（Microsoft）將在幾個小時後，正值日本首相岸田文雄在華府訪問之際，宣布這項投資消息。

史密斯（Brad Smith）告訴日經亞洲，運用人工智慧以及提升國內人工智慧能力的投資已經成為世界各國政府的「重要國家優先政策」。

在擔心國內資料被轉移並儲存在海外資料中心的疑慮下，日本當局正推出多項措施，以增加國內更多的AI運算能力。

微軟將在東日本和西日本現有兩座資料中心安裝先進AI半導體。

▲▼人工智慧,AI,Artificial intelligence。（圖／路透）

微軟是全球第二大雲端服務供應商，僅次於亞馬遜雲端服務平台亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）。

微軟也打算宣布在日本的一項AI相關培訓計畫，利用3年期間，培訓300萬員工，並將在東京成立一座新實驗室，從事機器人和AI的研發。

史密斯告訴日經亞洲：「日本經濟各個層面的競爭力將視運用AI的程度而定 。」他還指出，即使在一個國家人口衰退之際，「維持生產力成長」必須倚重AI。

微軟亞洲研究院（Microsoft Research Asia）將在日本設立一座新實驗室，並提供15億日圓的經費，給東京大學，以及日本私立慶應義塾大學和美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）的合作計畫，以資助雙方未來5年的研究計畫。

史密斯並透露一項和大學在自動科技方面從事聯合研究的計畫，將AI注入機器人的研發，「提供日本在諸多領域打造本身科技強項的機會」。

微軟也將和日本政府合作，加強網路安全的韌性。

史密斯指出，「網路安全威脅的面貌日益具挑戰性…，我們看到，尤其是來自中國、來自俄羅斯；不過，我們也看到世界各地愈來愈多的勒索軟體攻擊活動」。

史密斯指出，領先的科技公司和政府之間的密切夥伴關係是保護網路空間的關鍵之一。

在網路安全和隱私等疑慮下，各國政府日益重視「資料主權」，認為一國的資料管理應該限制在國內。

日本限制個資轉至海外資料中心，因此亞馬遜網路服務和Google等雲端平台都宣布擴大日本資料中心的投資。

史密斯告訴日經亞洲：「從我們觀點來看，這類的投資和我們所見到政府本身的角色非常契合。」

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