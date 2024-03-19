日經：台積電、英特爾供應鏈延後亞利桑那設廠

▲為台積電和英特爾提供晶片材料的5家供應商已延後在亞利桑那州建廠的計畫。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社台北19日綜合外電報導

至少5家台積電和英特爾的供應商已經延後在美國亞利桑那州的建廠計畫，顯示重建美國晶片供應鏈的挑戰高於預期。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，全球兩大晶片商台積電和英特爾宣布在亞利桑那州投資數以十億計美元之後，李長榮化學工業（LCY Chemical）、蘇威集團（Solvay）、長春集團（Chang Chun Group）、關東鑫林（KPPC Advanced Chemicals）及崇越科技（Topco Scientific）都宣布要跟進在該州買地建廠。

但多位晶片業高層告訴「日經亞洲」，這些對於建立完整晶片供應鏈至關重要的設施，現在都已暫緩建設或規模大減，其中部分案例只是進度暫緩，但也有一些仍待審查，沒有明確的重啟時間表。

這些建廠計畫延宕，與建材和人工成本飆升以及建築工短缺有關。供應商表示，英特爾和台積電擴廠進度比預期慢也是原因之一。

多家供應商決定放慢計畫，顯示這並非單一事件，而是更屬於結構性的問題。3家晶片材料高層對日經表示，亞利桑那州建廠成本比亞洲高4到5倍，要花的錢也比他們原先想的多出「數倍」。

崇越科技高層告訴「日經亞洲」：「一個關鍵因素是當地需求還不需要這麼多當地供應，所以我們不急著這麼快投入資源…不只是設施本身而已，我們還得有些額外投資，才能在廠房周圍開路、接水接電等等。」