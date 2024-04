國際太空站視角曝光！　日全蝕陸地奇景「長出黑洞」

Solar Eclipse seen from the International Space Station pic.twitter.com/wN1H3KEAYX

記者張靖榕/綜合報導

美東8日發生日全蝕,地上許多人都戴上觀測眼鏡觀看這罕見的景象,不過從國際太空站反觀地球上的景象也相當驚人,只見美東陸地上有一大片地區漆黑無光,彷彿從地球上產生一個黑洞般可觀。

▲美東2024年4月發生日全蝕。(圖/達志影像/美聯社)



美國國家航空暨太空總署(NASA)公布從國際太空站回望地球的景象,美東地區仍是白天,但陸地中央卻有一大片的圓形黑洞,原來是月球行經地球與太陽之間,造成的「月球陰影」,導致此一現象。

國際太空站的太空人不僅能夠觀測到日全蝕,也能看到日全蝕下地球上的地貌,網友看到影片也紛紛留言,「哇塞,這太美了」、「從國際太空站看到的月球陰影如此廣大,好驚人。」

We saw the eclipse from a plane pic.twitter.com/62LVTQLZRA