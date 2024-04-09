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國際太空站視角曝光！　日全蝕陸地奇景「長出黑洞」

記者張靖榕／綜合報導

美東8日發生日全蝕，地上許多人都戴上觀測眼鏡觀看這罕見的景象，不過從國際太空站反觀地球上的景象也相當驚人，只見美東陸地上有一大片地區漆黑無光，彷彿從地球上產生一個黑洞般可觀。

▲美東2024年4月發生日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）

▲美東2024年4月發生日全蝕。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）公布從國際太空站回望地球的景象，美東地區仍是白天，但陸地中央卻有一大片的圓形黑洞，原來是月球行經地球與太陽之間，造成的「月球陰影」，導致此一現象。

國際太空站的太空人不僅能夠觀測到日全蝕，也能看到日全蝕下地球上的地貌，網友看到影片也紛紛留言，「哇塞，這太美了」、「從國際太空站看到的月球陰影如此廣大，好驚人。」

網紅羅根保羅（Logan Paul）也在社群平台X上分享日全蝕當下拍到的畫面，他當時人在飛機上，一邊是雲層之上的美景，另一邊則是日全蝕奇景，他在比別人更接近月球的地方拍攝下令人驚豔的畫面，乘客們也都發出驚呼聲。

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