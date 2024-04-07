來台遇大地震！光腳逃生收海嘯警報　28歲男嚇壞急返新加坡

▲Max Zhang到花蓮旅遊的住宿地點，距離天王星大樓約1公里。圖為花蓮天王星大樓。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡28歲工程師Max Zhang與女友近期來台觀光慶祝工作滿一年，沒想到在花蓮碰上7.2強震，劇烈搖晃震倒冰箱、杯子摔碎，兩人光著腳從住宿地點衝出來，驚慌逃生。在新加坡生活的他從來沒有遇過地震，震後發現天王星大樓嚴重傾斜，加上餘震連連、收到海嘯警報，決定把一周的行程縮短，一路南下到高雄，搭上4日第一班飛機返回新加坡。

海峽時報報導，Max Zhang與女友3月30日抵台旅遊，走訪太魯閣，入住花蓮Airbnb，沒想到4月3日一早剛醒來，房子開始劇烈搖晃，冰箱倒了、杯子摔碎，兩人光著腳逃出房間。怎知到了一樓時，通往室外的金屬製大門鎖上，還好大門後來被另一人撬開。

Max Zhang直言，作為一名從未經歷過地震的新加坡人，對於房子能有如此劇烈的搖晃感到震驚，不只左右搖，甚至還上下晃，「當時心想著留下來等死或是要逃跑……但是謝天謝地，我們住的那棟房子結構完好，不像是遠處那棟傾斜的大樓。」他指的是天王星大樓，距離他的住宿地點約1公里。

在後續發生約10次餘震之後，他與女友決定抓緊空檔衝回房間，拿走護照、手機、錢包等個人物品，接著到一處能夠看見大海的空地，然而此時的手機卻不斷跳出海嘯警報，想往身後的山上逃，但卻發現那裡已經坍方。他說，當時餘震一直來，精神狀態極差，焦慮驚慌指數達到最高點，還好後來遇到一群台灣人，其中2人載著他們南下，一路搭了8個小時的車，經過台東抵達高雄，在高雄住了一晚。

這場大地震把兩人嚇壞，原本Max Zhang想和女友輕鬆度假紀念工作滿一年，沒想到卻遇上一生中最恐怖的經歷，搭乘4月4日第一班飛機返抵新加坡。