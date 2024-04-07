厄瓜多闖墨使館抓前副總統　拉美多國火大！尼加拉瓜跟進斷交

▲厄瓜多警方5日強行闖入墨西哥駐厄瓜多大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

厄瓜多警方5日闖入墨西哥駐厄瓜多大使館，逮捕藏身使館、尋求政治庇護的厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas），讓墨西哥震怒宣布中斷與厄瓜多的外交關係。針對這起事件，拉丁美洲多國先後發聲批評，尼加拉瓜跟進宣布與厄瓜多斷交。

CNN、法新社等報導，尼加拉瓜6日宣布與厄瓜多斷交，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府發布聲明表示，厄瓜多政府的行動不尋常且應受譴責，因此政府做出「與厄瓜多政府斷絕所有外交關係的主權決定」。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）公開力挺墨西哥，以最強烈措辭譴責厄瓜多，宏都拉斯呼籲拉丁美洲與加勒比海國家聯盟召開會議，委內瑞拉、古巴、智利、玻利維亞也發聲抨擊厄瓜多。

▲▼ 厄瓜多前副總統葛拉斯（Jorge Glas）被帶往港口城市瓜亞基爾關押在最高級別的監獄 。（圖／路透）

厄瓜多前副總統葛拉斯兩度因涉貪遭定罪，曾於2017年因收受巴西建築公司賄賂被判刑6年，去年12月尋求政治庇護，躲進墨西哥駐厄瓜多大使館，宣稱遭受迫害。厄瓜多警方5日強行進入墨西哥大使館逮捕葛拉斯，外傳葛拉斯在這場突襲行動中受傷，到了6日，葛拉斯被帶往港口城市瓜亞基爾（Guayaquil），關押在最高級別的監獄。

針對這起事件，墨西哥宣布與厄瓜多斷交，宣稱這是對國際法與墨西哥主權的公然侵犯，指示墨西哥外交部長中止與厄瓜多的外交關係，公開表態稱會向國際法院提起訴訟。

厄瓜多5日晚間透過聲明表示，「厄瓜多是個主權國家，不會允許任何罪犯逍遙法外」；厄瓜多政府認為，葛拉斯面臨貪腐指控，所謂的庇護是非法行為。

▼ 厄瓜多駐墨西哥大使館外，有警力駐守。（圖／路透）