逛網拍發現「背景是男友房間」！　她抓包女賣家是小三

▲原PO眼尖發現，女賣家拍攝的衣服背景是男友家。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國外一名女子日前逛二手拍賣網站時，意外發現某個賣家po出的照片背景極為眼熟，根本就是男友的臥室，因此抓包男友出軌。而她也強硬地直接私訊賣家，質問對方為何在自己的男友家，女賣家只尷尬道歉稱，「抱歉，我不知道他有女友。」

根據《鏡報》報導，一名女子在逛二手拍賣網站Vinted時，發現一個賣家在網站上以30英鎊（約新台幣1218元）的價格，出售一件知名品牌All Saints的女性背心，然而眼尖的她卻發現，賣家所上傳的衣物實拍圖的背景非常眼熟。

她赫然發現照片中的背景就是男友的房間，她不敢置信地私訊賣家並直接質問是否認識男友，沒想到對方大方回應稱，「認識啊！寶貝，怎麼這麼問？」她氣得接著詢問，「所以這張照片是在他的房間拍的嗎？」賣家也直接回應道，「沒錯，因為我把東西忘在他房間了。怎麼這麼問？妳認識他嗎？」

原PO憤怒地回答她，「沒錯！我認識他，因為他是我的男朋友！」直接揭發兩人的關係。她更接著質問道，「所以妳為何會在我男友的房子裡？」對此，賣家沒有給出任何理由，只是道歉表示，自己不知道男方有女友。

正當原PO以為兩人的對話告一段落時，對方竟再度回覆問道，「所以妳有要買這件背心嗎？」讓原PO忍不住飆罵髒話。

原PO將這個故事投稿到TikTok帳號@depopdrama，而帳號的男性管理者則表示，這一切太過瘋狂，他不知道女生是如何只從一張Vinted上的照片，就認出背景是男友房間。他也提醒男孩，「我想說的是，永遠不要低估一個女孩的偵查技巧。」