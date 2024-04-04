加薩會議上「以色列高官暴走咆哮」　美國務卿、國安顧問尷尬沉默

▲以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國與以色列高官1日舉行視訊會議，討論加薩南部城市拉法（Rafah）相關問題，但以色列提出的平民撤離計畫遭到美方質疑後，以色列戰略事務部長德默爾（Ron Dermer）竟當場大吼大叫，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等人保持冷靜沉默，未做出激動回應。

NBC引述2名美國現任官員及1名前官員說法報導，這場會議旨在討論以色列的拉法地面進攻計畫，除了德默爾、布林肯、蘇利文以外，與會者還包括以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi），以及來自白宮、美國國務院及五角大廈的7名官員。

根據3名消息人士說法，以色列提議，在幾周時間內，將拉法140萬平民轉移至該城市北方的帳篷區，卻沒考慮衛生需求解決方案，也未評估食物及飲水的需求及來源，甚至僅採購了一小部分的帳篷。美國官員表示，他們認為這個想法不切實際，德默爾因此爆發，開始揮舞雙臂、大吼大叫，試圖為這項計畫辯護。

2名現任官員透露，德默爾在會議上情緒激動，美方已經司空見慣。不過，美國國安會議拒絕評論。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）則回應，「舉行這場會議的原因，是為了討論我們對於在拉法進行大規模地面進攻的關切，並且為以方提供更精準的替代方案。」

一名與會的以色列官員則表示，NBC的報導是對於會議實際情況的「錯誤陳述」，他形容這場會議很有建設性，而且非常互相尊重，即使發生分歧也是如此，「任何時候都沒有人大吼大叫。」