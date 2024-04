紐約市長缺席蔡英文過境僑宴　美媒披露中方施壓

▲總統蔡英文2023年3月「民主夥伴共榮之旅」過境紐約,並於當地舉行僑宴。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社記者尹俊傑紐約3日專電

總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約,僑宴未見市長亞當斯身影。美媒3日報導,中國駐紐約最高外交官事前致函亞當斯,警告若出席台灣僑宴,可能破壞紐約與中國的「友誼」。

美國保守派雜誌「國家評論」(National Review)依紐約州資訊自由法(Freedom of Information Law),取得中國駐紐約總領事黃屏去年3月29日致亞當斯(Eric Adams)信件。當天是蔡總統「民主夥伴共榮之旅」過境紐約首日,僑宴於當晚在曼哈頓舉行。

黃屏在信中強調一中原則,敦促亞當斯與其他受邀市府官員避免在蔡總統過境紐約期間「與她有任何形式的官方接觸」。

亞當斯與其他紐約市府高層未出席這場逾700人參加的僑宴,原因不明。當時與會的美方賓客包括美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、去年10月訪台的紐澤西州長墨菲(Phil Murphy)、台灣出生的紐約州參議員曲怡文。

報導寫道,此事凸顯中共欲影響美國各州與地方重要官員,企圖在國際舞台上孤立台灣。過去一週,紐約市府未回應「國家評論」多次電郵與簡訊採訪要求。

▲紐約市長亞當斯(Eric Adams)。(圖/路透)



蔡總統去年3月過境紐約時,本地中國社團聚眾在飯店、僑宴場外抗議。出訪友邦回程過境加州,蔡總統會見時任美國聯邦眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)。「國家評論」去年4月報導,中方事前致函多位計劃參與的美國國會議員,希望對方打消念頭。

報導以「較細膩」形容黃屏遊說紐約市官員不要參與蔡總統過境活動的手法。

黃屏在信中提到,剛獲悉亞當斯、紐約副市長與其他市府代表獲邀參加去年3月29日歡迎蔡總統到訪等公開活動,對此「深表關切」,希望紐約市府格外謹慎處理「台灣問題」。他說,中國一向高度重視與紐約市的合作,珍惜雙方友誼,真誠希望維持溝通與合作動能,不受「其他問題」影響。

根據「國家評論」掌握的紐約市府與中國駐紐約總領事館信件等聯繫資料,蔡總統過境紐約數週前,黃屏就展開遊說攻勢,而且亞當斯團隊當時安排在黃屏官邸舉行一場晚宴。

資料顯示,中國駐紐約總領事館人員將黃屏信件寄給亞當斯重要幕僚鄭祺蓉(Winnie Greco),希望她轉交給亞當斯。

鄭祺蓉1990年代從中國移民紐約,亞當斯擔任布魯克林區長時就跟在他身邊,現任紐約市府亞裔事務主任。亞當斯2021年競選紐約市長時,鄭祺蓉擔任募款大將,近期捲入競選資金貪腐疑雲,寓所遭聯邦調查局(FBI)幹員搜索。

亞當斯2021年11月勝選以來多次與黃屏出現在同一場合。

今年1月,亞當斯與黃屏一同出席中國中央廣播電視總台在紐約舉辦的「春晚序曲」活動。黃屏在前稱推特(Twitter)的社群媒體X發文所附照片顯示,亞當斯在會場與中國常駐聯合國代表張軍握手,黃屏坐在亞當斯後方。

New: NYC mayor Eric Adams skipped a banquet honoring Taiwan’s president after a top Chinese diplomat sent him a letter warning that his attendance at the March 2023 function could cost New York its “friendship” with China.



The Chinese lobbying, revealed by National Review for… pic.twitter.com/1zhDIWJw5S