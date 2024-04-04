紐約市長缺席蔡英文過境僑宴　美媒披露中方施壓

▲總統蔡英文2023年3月「民主夥伴共榮之旅」過境紐約，並於當地舉行僑宴。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者尹俊傑紐約3日專電

總統蔡英文去年3月出訪友邦過境紐約，僑宴未見市長亞當斯身影。美媒3日報導，中國駐紐約最高外交官事前致函亞當斯，警告若出席台灣僑宴，可能破壞紐約與中國的「友誼」。

美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）依紐約州資訊自由法（Freedom of Information Law），取得中國駐紐約總領事黃屏去年3月29日致亞當斯（Eric Adams）信件。當天是蔡總統「民主夥伴共榮之旅」過境紐約首日，僑宴於當晚在曼哈頓舉行。

黃屏在信中強調一中原則，敦促亞當斯與其他受邀市府官員避免在蔡總統過境紐約期間「與她有任何形式的官方接觸」。

亞當斯與其他紐約市府高層未出席這場逾700人參加的僑宴，原因不明。當時與會的美方賓客包括美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）、去年10月訪台的紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）、台灣出生的紐約州參議員曲怡文。

報導寫道，此事凸顯中共欲影響美國各州與地方重要官員，企圖在國際舞台上孤立台灣。過去一週，紐約市府未回應「國家評論」多次電郵與簡訊採訪要求。

▲紐約市長亞當斯（Eric Adams）。（圖／路透）



蔡總統去年3月過境紐約時，本地中國社團聚眾在飯店、僑宴場外抗議。出訪友邦回程過境加州，蔡總統會見時任美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。「國家評論」去年4月報導，中方事前致函多位計劃參與的美國國會議員，希望對方打消念頭。

報導以「較細膩」形容黃屏遊說紐約市官員不要參與蔡總統過境活動的手法。

黃屏在信中提到，剛獲悉亞當斯、紐約副市長與其他市府代表獲邀參加去年3月29日歡迎蔡總統到訪等公開活動，對此「深表關切」，希望紐約市府格外謹慎處理「台灣問題」。他說，中國一向高度重視與紐約市的合作，珍惜雙方友誼，真誠希望維持溝通與合作動能，不受「其他問題」影響。

根據「國家評論」掌握的紐約市府與中國駐紐約總領事館信件等聯繫資料，蔡總統過境紐約數週前，黃屏就展開遊說攻勢，而且亞當斯團隊當時安排在黃屏官邸舉行一場晚宴。

資料顯示，中國駐紐約總領事館人員將黃屏信件寄給亞當斯重要幕僚鄭祺蓉（Winnie Greco），希望她轉交給亞當斯。

鄭祺蓉1990年代從中國移民紐約，亞當斯擔任布魯克林區長時就跟在他身邊，現任紐約市府亞裔事務主任。亞當斯2021年競選紐約市長時，鄭祺蓉擔任募款大將，近期捲入競選資金貪腐疑雲，寓所遭聯邦調查局（FBI）幹員搜索。

亞當斯2021年11月勝選以來多次與黃屏出現在同一場合。

今年1月，亞當斯與黃屏一同出席中國中央廣播電視總台在紐約舉辦的「春晚序曲」活動。黃屏在前稱推特（Twitter）的社群媒體X發文所附照片顯示，亞當斯在會場與中國常駐聯合國代表張軍握手，黃屏坐在亞當斯後方。