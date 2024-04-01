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F1賽道死亡悲劇！德21歲選手摔落摩托車　「後方2車閃不掉」撞死他

▲▼德國巴登-符騰堡州的霍肯海姆賽道（Hockenheimring）舉行F1（一級方程式賽車）德國大獎賽。（圖／達志影像／newscom）

▲德國巴登-符騰堡州的霍肯海姆賽道（Hockenheimring）長年舉行F1德國大獎賽。（圖／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

德國具有92年歷史、著名的F1賽車（一級方程式賽車）場地「霍肯海姆賽道」（The Hockenheimring）發生死亡意外。據外媒報導稱，一名21歲德國摩托車賽車手3月31日進行1000公里耐力賽時不慎摔車，又遭後方2輛車撞上因此受到致命傷，當場死亡。

▲▼德國21歲摩托車賽車手貝因利（Troy Beinlich）3月30日在「霍肯海姆賽道」（The Hockenheimring）進行德國1000公里耐力賽賽程時車禍身亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲貝因利希車禍身亡。（圖／翻攝自Facebook，下同）

根據每日郵報等報導，21歲的摩托車賽車手貝因利希（Troy Beinlich）參加The RACEFOXX 1000公里賽時發生車禍，他從摩托車上摔落下來，後方2名選手閃避不及，撞上了貝因利希，導致他受到致命傷。

▲▼德國21歲摩托車賽車手貝因利（Troy Beinlich）3月30日在「霍肯海姆賽道」（The Hockenheimring）進行德國1000公里耐力賽賽程時車禍身亡。（圖／翻攝自Facebook）

報導稱，這場271圈的賽事立即遭到取消，一架救難直升機、警察與急救服務人員被派遣到現場，但貝因利希仍不幸當場死亡。這場比賽是德國耐力盃（German Endurance Cup）系列賽事之一，也象徵著賽季的開始，下一場耐力盃賽事將於5月在紐柏林賽道（Nürburgring）舉行。

▲▼德國21歲摩托車賽車手貝因利希（Troy Beinlich）3月30日在「霍肯海姆賽道」（The Hockenheimring）進行德國1000公里耐力賽賽程時車禍身亡。（圖／翻攝自Facebook）

曼海姆交通服務部門（The Mannheim traffic service）已經著手調查，並且希望在專家的參與之下釐清車禍過程。警方則表示，目前尚無法查明事故原因。

德國霍肯海姆賽道是F1的傳奇賽道之一，在1977年至2006年連續舉辦德國大獎賽，期間僅有1985年唯一一次改在紐柏林賽道舉行，2006年之後德國大獎賽便在霍肯海姆與紐柏林之間交替舉辦。

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