　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男穿布偶裝「送情人節巧克力」　她嬌羞下秒被上銬！原來是女毒蟲

▲▼男穿布偶裝「送情人節巧克力」　她嬌羞下秒被上銬！原來是女毒蟲。（圖／翻攝X）

▲秘魯警方在情人節穿布偶裝告白，成功誘捕女毒蟲。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

秘魯一名男子身穿熊熊布偶裝，拿著心形氣球與巧克力，在路邊單膝下跪「示愛」，一等到女住戶下樓，竟立即脫下頭套，將對方壓制上銬。原來，這是秘魯國家警察（PNP）的特別逮捕行動，趁著情人節的幸福氣氛執行任務，竟然真的成功誘捕女毒販。

每日郵報、阿茲特克電視台報導，該行動發生於首都利馬（Lima），女嫌放下戒心、出門接受告白禮物，卻被當場逮捕，支援警力也在其床墊與排水溝搜出大量毒品。她與另一名女嫌遭「熊熊」押解的畫面，在社群媒體瘋傳。

秘魯當局表示，他們這次採用情報蒐集、攔截行動、與國際夥伴合作等方式，剷除並打擊重大毒品來源。目前尚不清楚，他們是否已經掌握情報，確認女嫌正在期待情人節驚喜，或者只是突發奇想、使用告白招數逮人。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室 （NODC）數據，秘魯是世上最大的古柯鹼生產國之一，形塑出每年市值數十億美元的全球毒品市場。該國執法部門奮力緝毒，去年3月在最大港口卡亞俄（El Callao）查獲2.3噸假裝成磁磚、要被運至土耳其的古柯鹼，但此類成功很少發生，幾乎沒有影響到該國的毒品產業。

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男穿布偶裝「送情人節巧克力」　她嬌羞下秒被上銬！原來是女毒蟲

快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座

加州滅門血案！前Google工程師一家4口陳屍公寓　疑殺妻兒後輕生

普丁：俄羅斯接近研製出癌症疫苗　投入使用指日可待

變態醫偷調包精子　害女測DNA發現「和高中男友是兄妹」意外亂倫

女護士懷疑老公不忠　趁他熟睡「拿刀剁了陰莖」

52歲女嚴重燒傷慘死　家人悲痛送火化「屍體突然睜眼復活」

印尼大選勝出　普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

日本7月發行「新版紙鈔」！1巧思專為外國人設計　舊鈔這樣處理

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

男穿布偶裝「送情人節巧克力」　她嬌羞下秒被上銬！原來是女毒蟲

快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座

加州滅門血案！前Google工程師一家4口陳屍公寓　疑殺妻兒後輕生

普丁：俄羅斯接近研製出癌症疫苗　投入使用指日可待

變態醫偷調包精子　害女測DNA發現「和高中男友是兄妹」意外亂倫

女護士懷疑老公不忠　趁他熟睡「拿刀剁了陰莖」

52歲女嚴重燒傷慘死　家人悲痛送火化「屍體突然睜眼復活」

印尼大選勝出　普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

日本7月發行「新版紙鈔」！1巧思專為外國人設計　舊鈔這樣處理

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

晚安小雞逃亡「29秒跑120m」！四叉貓算出跑速　網笑：生肖屬龜？

葉璦菱談和老公私下相處！　盼ØZI早成家立業「公開媳婦條件」

國際熱門新聞

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

日本7月發「新紙鈔」！　舊鈔這樣處理

超級盃酋長冠軍遊行傳槍響　1死14傷

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動

大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座

女嚴重燒傷慘死　家人送火化「突然睜眼復活」

普拉伯沃競辦：印尼將維持對台友好

日幼稚園女師兼差酒店妹　停職處分她果斷離職

堪薩斯槍擊2死　女球迷：以為會死

南韓與古巴宣布建交

男童收「爸病逝」噩耗　忍淚領完畢業證書奔喪

北約：今年國防支出將有18成員國達標

更多熱門

相關新聞

浪漫情人節黃偉哲與啦啦隊女神同逛燈區

浪漫情人節黃偉哲與啦啦隊女神同逛燈區

西洋情人節，在台南舉辦2024台灣燈會，為浪漫的日子增添奪目的光彩，而在台南運河邊的「河光往事」科技藝術燈區，成為台灣燈會的焦點，吸引了眾多市民與遊客的目光，市長黃偉哲携手3位啦啦隊女神，林襄、張雅涵、李芷霖，一同漫遊「河光往事」展區，分享燈光盛宴的感動。

情人節黃偉哲現身發送志工巧克力

情人節黃偉哲現身發送志工巧克力

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

曝「與陳佩琪相處之道」　柯文哲情人節示愛：感謝她安定了我

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

「直男」蔣萬安盼抽空陪妻過情人節　

「直男」蔣萬安盼抽空陪妻過情人節　

關鍵字：

秘魯布偶裝玩偶裝情人節巧克力

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面