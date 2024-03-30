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13歲少女下海當雛妓！　警「假冒嫖客」直搗普吉島淫窟

▲▼泰13歲少女下海當雛妓！警直搗淫窟。（圖／翻攝自新新聞報）

▲警方假裝成嫖客，直搗淫窟。（圖／翻攝自新新聞報）

記者王佩翊／編譯

泰國警方在普吉島破獲一個涉嫌媒介未成年少女賣淫的KTV，並逮捕了39歲的老鴇。警方調查後發現，有不只1名未滿18歲的少女在此從事性工作。事實上，18日才有一名22歲俄羅斯女子因在普吉島違法賣淫被逮。

根據《新新聞報》報導，普吉島警方接獲線報指出，有一間KTV疑似非法提供未成年賣淫服務，因此派出便衣警察，實地探訪。警官先是假冒嫖客，與一名13歲雛妓談價，並聲稱願意為她的性服務支付3000泰銖（約新台幣2627元）的報酬，外加400泰銖（約新台幣350元）作為老鴇的傭金。

▲▼酒店小姐,賣淫。（圖／CFP）

▲警方接獲線報稱，店內有未成年少女提供性服務。（示意圖／CFP）

待該名13歲少女點頭答應後，警察隨即公開其身分，並當場逮捕39歲的老鴇。該間KTV雇用多名未成年少女與顧客一起唱歌並陪酒，然而熟客都知道其實還有提供「秘密服務」。

老鴇坦言犯行並表示，今年才剛從前任老闆手上接下這間KTV，而她也知道店內提供性服務，並從每筆性交易抽成400泰銖（約新台幣350元）。根據警方調查，店內有2名未成年女性，分別只有13歲與14歲。

被逮的老鴇目前已經被拘留，接下來將會接受進一步調查，並被控強迫未成年下海賣淫。

另一方面，普吉島警方18日才逮捕一名在當地違法賣淫的22歲俄羅斯籍女性。

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