聯合國：全球每天浪費10億份食物　近8億人卻仍陷飢餓困境

▲全球每天浪費掉的食物量非常驚人。（圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國最新一份報告指出，全球每天浪費掉的食物相當於10億份餐點，但與此同時，仍有將近8億人處在飢餓的困境當中。

CNN報導，光是2022年，全球浪費掉的食物就重達10.05億噸，代表人們可獲得的食物中，有約5分之1的食物被家庭、餐廳和其他食物、零售機構丟棄、浪費掉。這還不包括從農場到餐桌的過程中，被浪費掉的13％的食物，總得來說，在製作食物的過程中，有約3分之1的食材被浪費。

這些數字與全球貧困人口的處境相比顯得非常突出，全球大約3分之1的人口面臨有一餐沒一餐的處境，更有多達7.83億人受飢餓所苦。

聯合國環境規劃署（UNEP）主任指出，該署2024年食物浪費指數報告中公布了驚人數據，引發人們對世界分配食物產量能力的質疑，並且強調食物浪費也會影響氣候變遷，「這是一場全球悲劇」，而不必要的浪費造成影響，也對氣候與大自然造成巨大損失。

聯合國該份報導區分出食物「耗材」，以及食物「浪費」。耗材指的是在供應鏈早期丟棄的食物，例如在田間腐爛的蔬菜，或是因未冷藏而變質的肉類；浪費指的則是家庭、餐廳及商店等後期與終端丟棄的食物。

2022年全年，光是家庭浪費的食品就占了6.31億噸，占總量60％；食品服務業浪費量占28％；零售業占12％。報告指出，全球平均每人每年浪費的食物多達174英鎊（約79公斤），代表全球家庭每天浪費的食物量，就多達至少10億分食物。

報告指出即便這樣的估算都算保守，隨著數據收集技術的進步，對比聯合國2021年的食物浪費報告，2022年針對家庭食物浪費的相關數據幾乎是翻倍成長。