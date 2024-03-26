目標不只俄羅斯！　馬克宏曝ISIS-K曾試圖攻擊法國

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科近郊「克洛庫斯音樂廳」22日遭恐怖攻擊，造成至少143人死亡，極端組織伊斯蘭國（ISIS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）隨即宣稱犯案。法國總統馬克宏25日指出，過去幾個月就曾試圖對法國發動恐攻，但隨即被情報部門掌握。

根據《路透社》報導，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，ISIS過去幾個月曾試圖對法國發起攻擊，而這也是他和總理艾塔爾（Gabriel Attal）決定將國內恐攻警戒調升至最高級別的主因。

面對俄羅斯持續暗示烏克蘭才是這起恐攻的幕後主使，馬克宏說，根據法國情報顯示，ISIS確實是這起事件的主謀，警告俄羅斯不要繼續利用此次事件攻擊烏克蘭，「這是憤世嫉俗且適得其反的行為」。

艾塔爾表示，「這個特定群體在過去幾個月裡，試圖在我們的國土進行多次襲擊，其中包含對東部史特拉斯堡（Strasbourg）的攻擊計畫，都被我們掌握且挫敗。」他指出，自今年年初以來，法國當局已成功挫敗2起攻擊未遂事件，「這促使我們將安全威脅評估升到最高等級。」

目前約有3000名法國士兵參與「反恐計劃」中的「哨兵行動」（Sentinelle），當局將在機場、車站、大眾運輸交通站、市區大型商業中心與知名觀光景點，安排長期駐兵或派遣警力巡邏；另外還有4000人處於待命狀態。