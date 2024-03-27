今年1月接首例通報！　小林製藥紅麴保健品「拖2個月才下架」

▲日本小林製藥「紅麴保健品」爆出健康疑慮，目前已有2人疑似在長期服用後死亡。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）



記者張方瑀／綜合報導

日本小林製藥「紅麴保健品」爆出健康疑慮，目前已有2人疑似在長期服用後死亡，還有106人因此住院。事實上，小林製藥在今年1月15日就接獲首例健康疑慮報告，卻拖到22日才公告回收產品，拖延超過2個月。

根據NHK報導，日本發生食用小林製藥旗下紅麴保健品後腎臟出現健康問題，儘管小林製藥22日宣布自主回收3項相關產品，但實際上該公司1月15日就接獲首例健康疑慮通報，卻到本月22日才對外公開，拖延超過2個月。

小林製藥解釋，由於收到最初報告時，還不清楚可能是健康食品造成的，所以花了一些時間進行相關調查。

▲厚生勞動省要求報廢3種有問題的紅麴保健品。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）



厚生勞動大臣武見敬三表示，小林製藥從接獲首例報告到自主下架花了2個多月的時間，而且在此期間也沒有向行政部門提供任何消息，「對此感到相當遺憾。」目前厚生勞動省已通知大阪市相關單位，要求報廢3種有問題的紅麴保健品。

內閣官房長官林芳正26日在記者會中向死者家屬表達哀悼，同時提到厚生勞動省、消費者廳和農林水產省將召開跨部門會議，將團結一致全力確保食品安全。

日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」會長十倉雅和呼籲，為了避免健康危害進一步擴大，小林製藥在主動回收產品的同時，應盡快查明原因並對受害者採取相關措施。

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