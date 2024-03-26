快訊／美巴爾的摩大橋坍塌！「被船撞垮」斷4截　多輛汽車落水

▲ 巴爾的摩大橋Francis Scott Key Bridge崩塌。（圖／翻攝自BNO NEWS）

記者陳宛貞、張寧倢／綜合外電報導

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生重大意外，交通要道「法蘭西斯史考特基大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨船撞擊後部分坍塌，橋面當場下陷墜入河中，畫面顯示至少斷成4截，據稱當時橋上有10幾輛汽車落水，當局已經展開搜救。

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse⁰

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Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/wvOTOVbvHE — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 26, 2024

綜合ABC及《紐約時報》，馬里蘭州交通管理局26日稍早聲明宣布，該橋發生「事故」後已關閉所有車道。海岸警衛隊證實，凌晨1時27分獲報發生意外，一艘懸掛新加坡國旗的貨船達利號（Dali）撞上這座橋。

實況影片可見，該船幾乎直接朝其中一座橋墩前進，疑似快撞上前才稍微轉向，但已經來不及，發生撞擊後橋面在10秒內斷裂成至少4截，墜入水中激起大量水花。

據MarineTraffic數據，長度達948英尺的達利號26日凌晨1時離開巴爾的摩，啟程前往斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）。美媒WTOP指出，該船撞橋後起火沉沒，且導致橋上多輛汽車墜入水中，緊急救難人員正在進行救援。

這座鋼桁架橋橫跨帕塔普斯科河（Patapsco River）下游及巴爾的摩外港，過去被稱為外港渡橋（Outer Harbor Crossing），1977年以美國國歌作詞者法蘭西斯．史考特．基（Francis Scott Key）的名字命名，也被簡稱為基大橋（Key Bridge），全長逾2.6公里。