快訊／美巴爾的摩大橋坍塌！「被船撞垮」斷4截　多輛汽車落水

▲ 巴爾的摩大橋Francis Scott Key Bridge崩塌。(圖/翻攝自BNO NEWS)

記者陳宛貞、張寧倢/綜合外電報導

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生重大意外,交通要道「法蘭西斯史考特基大橋」(Francis Scott Key Bridge)遭貨船撞擊後部分坍塌,橋面當場下陷墜入河中,畫面顯示至少斷成4截,據稱當時橋上有10幾輛汽車落水,當局已經展開搜救。

