音樂廳恐攻增至115死！　俄控：犯嫌「與烏克蘭有接觸」企圖越境

▲ 莫斯科音樂廳恐攻死亡人數持續攀升。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到恐攻，死亡人數在短時間內已增至115人，伊斯蘭國（ISIS）聲稱負責。俄國安全部門現已逮捕11名嫌犯，其中4人直接參與襲擊，且指控他們犯案後企圖逃往烏克蘭，曾與烏國接觸。

綜合《俄新社》等俄媒，俄國調查委員會稍早稱這起恐攻已造成115人死亡，由於消防人員目前正清理因火勢坍塌的音樂廳大樓殘骸，死傷人數恐怕還會攀升，「廢墟下又發現20具屍體」。

根據《塔斯社》，俄國聯邦安全局（FSB）現已逮捕11名涉案人士，更指控「犯罪份子在恐攻發生後企圖越過俄羅斯及烏克蘭邊境，且與烏方進行相關接觸。」調查委員會此前則稱，有4名嫌犯是在與烏國接壤的布良斯克州（Bryanskaya）被捕。

烏克蘭堅決否認涉案，總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，「讓我們釐清一下，烏克蘭和這件事絕對無關。我們做為一個國家，和俄羅斯正規軍及俄羅斯聯邦進行全面戰爭，不論發生什麼事，一切都會在戰場上決定。」

俄國國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）此前則向《俄新社》警告，若有烏克蘭人直接參與恐攻的消息得到證實，他們會在戰場上得到「明確的回應」。

另一方面，事發至今未公開露面的俄國總統普丁稍早與白俄羅斯總統盧卡申科針對這起攻擊進行通話。據克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），盧卡申科向普丁表達深切哀悼，兩人也在電話中確認合作打擊恐怖主義的立場。