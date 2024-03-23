陸生還原恐攻現場！音樂廳槍聲狂響10分鐘　同伴「全身彈孔」慘死

▲俄羅斯克洛庫斯音樂廳的恐怖攻擊事件至今已造成115人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊，至今已造成115死，逾百傷。中國2名當時身處現場的留學生還原了這起襲擊發生時的恐怖經過，聲稱音樂廳當晚的槍聲持續了10分鐘左右，其中一名留學生的同行友人甚至還被霰彈槍擊中，全身佈滿彈孔慘死。

據陸媒《新京報》報導，就讀於莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院附中的15歲中國留學生宇瞳（化名），在當地22日晚間8點左右，與一名14歲俄羅斯女生一同到克洛庫斯音樂廳欣賞俄國搖滾樂隊「野餐」（Picnic）的演出。

▲俄羅斯音樂廳的槍擊至少持續了10分鐘。（圖／翻攝自X）

就在所有人沉浸在「野餐」的演出時，音樂廳外突然響起了一聲槍響，嚇得廳內觀眾忍不住尖叫起來。宇瞳描述，「有人開始祈禱，有人罵著髒話，其中還有人試圖逃出音樂廳，場面十分混亂，但有人指揮我們把門鎖上，緊接著就有5名暴徒從音樂廳的前門衝了進來。」

坐在音樂廳後排的宇瞳見狀，立刻躲到了椅子下方，但與他同行的少女，卻因為在襲擊發生前恰巧離開，而在音樂廳外中彈身亡。宇瞳悲痛說道，「她離開前我還叮囑她快去快回，沒想到她居然就死了。我們早上才剛一起吃飯。」警方透露，這名少女全身佈滿了被霰彈槍打出的彈孔。

另一名中國留學生陳一鳴，事發時正在音樂廳的另一側吃飯。他形容，他當晚聽到了一聲巨大的爆炸聲，「我的第一個反應是無人機空襲，但後來音樂廳的那一側卻傳出了像鞭炮聲一樣的槍聲，而且這些槍聲並不連貫，而是一槍一槍打出去的」。

在確認音樂廳爆發襲擊事件後，陳一鳴在眾人的尖叫聲中，跟隨附近的上百人一同逃出了這棟建築。在逃跑過程中，陳一鳴聽見四周槍聲不斷，建築的4樓玻璃也已完全碎掉，甚至還有火光冒出，「我估計槍聲至少持續了10分鐘左右才停止」。

俄羅斯媒體指出，事發當時，數名身穿迷彩服的槍手闖入音樂廳後，向群眾持槍掃射、丟擲手榴彈，造成至少115人死亡、100多人受傷。如今，極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）已宣稱犯案，但未交代原因。克里姆林宮也宣稱當局目前已捕獲11名涉案的嫌犯。