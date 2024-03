陸生還原恐攻現場！音樂廳槍聲狂響10分鐘　同伴「全身彈孔」慘死

▲俄羅斯克洛庫斯音樂廳的恐怖攻擊事件至今已造成115人死亡。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊,至今已造成115死,逾百傷。中國2名當時身處現場的留學生還原了這起襲擊發生時的恐怖經過,聲稱音樂廳當晚的槍聲持續了10分鐘左右,其中一名留學生的同行友人甚至還被霰彈槍擊中,全身佈滿彈孔慘死。

據陸媒《新京報》報導,就讀於莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院附中的15歲中國留學生宇瞳(化名),在當地22日晚間8點左右,與一名14歲俄羅斯女生一同到克洛庫斯音樂廳欣賞俄國搖滾樂隊「野餐」(Picnic)的演出。

▲俄羅斯音樂廳的槍擊至少持續了10分鐘。(圖/翻攝自X)

就在所有人沉浸在「野餐」的演出時,音樂廳外突然響起了一聲槍響,嚇得廳內觀眾忍不住尖叫起來。宇瞳描述,「有人開始祈禱,有人罵著髒話,其中還有人試圖逃出音樂廳,場面十分混亂,但有人指揮我們把門鎖上,緊接著就有5名暴徒從音樂廳的前門衝了進來。」

坐在音樂廳後排的宇瞳見狀,立刻躲到了椅子下方,但與他同行的少女,卻因為在襲擊發生前恰巧離開,而在音樂廳外中彈身亡。宇瞳悲痛說道,「她離開前我還叮囑她快去快回,沒想到她居然就死了。我們早上才剛一起吃飯。」警方透露,這名少女全身佈滿了被霰彈槍打出的彈孔。

Prayers for the victims #Moscow #MoscowAttack#MoscowTerrorAttack #MoscowUnderAttack #Russiapic.twitter.com/OI2fTxhUr1